佐敦德成街鹹水管工程　食水管卻爆裂　兩大廈晚上9時恢復供水

油麻地佐敦今日（11月3日）下午發生爆水管事故。據悉，水務署於德成街一處工地維修鹹水管期間，工程範圍內一條食水管卻突然爆裂，大量食水湧出路面。現場所見，地面有一個小湧泉。水務署人員隨後關閉水掣緊急搶修。受事故影響，附近兩個屋苑大廈，包括高景臺及康源閣的食水供應暫時中斷。有受影響食肆引述水務署人員表示，會提供樽裝水供他們應急。



水務署指，經工程團隊搶修後，相關屋苑的食水供應已於今日晚上約9時起，陸續恢復正常。

工程範圍內一條食水管突然爆裂。（梁偉權攝）

有附近商戶的閉路電視拍得事發一刻，當時約為下午4時半，有工人正用挖泥機挖掘泥土，挖斗挖至第三下時疑弄穿水管，大量水從泥土中噴出如噴泉，其他工人隨即四散。

民建聯社區主任徐家良指出，兩棟大廈合共有200戶受影響。目前水務署正全力搶修，需待整體後續工程完成後，方能確定會否有其他大廈或範圍受影響。

地面有一個小湧泉。（梁偉權攝）

水務署指，署方承建商今日（3日）下午在佐敦德成街進行緊急鹹水管維修工程時，一條毗連施工位置的老舊的石棉水泥食水管，突然出現爆裂情況。該食水管用作供應食水予高景臺及康源閣。經水務署工程團隊搶修後，相關屋苑的食水供應已於今日晚上約9時起陸續恢復正常。

在事故中，水務署為受影響用戶安排臨時食水，包括放置兩架水車及５個水箱於受影響屋苑附近，方便市民取用。同時亦派出「供水特攻隊」協助市民取水，並主動為有需要用戶送上水袋及樽裝水，減低對市民帶來的不便。在維修工程期間，商店在獲得臨時食水後可大致維持營業。

在展開工程前，水務署承建商已實施保護地下公用設施（包括其他水管）的措施，並與水務署人員在現場確認水管走線。署方正調查事故原因。同時，涉事的石棉水泥食水管亦已納入風險為本水管改善工程，水務署會與相關部門（包括民政事務總署、警務處、運輸署及路政署），及相關屋苑管理處等持份者緊密協調，盡快制定更換該段喉管的方案及展開相關工程。