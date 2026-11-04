有片｜疑非法釣魚機檔黑幫講數　十多人大亂鬥　凳傘垃圾桶皆兵器

近日疑有非法釣魚機賭檔爆發激烈衝突，兩派人馬合共十多人，在狹小的單位內推撞、指罵、互毆。混戰期間，凳、雨傘、垃圾桶等雜物皆可成為「兵器」。現場尖叫聲不斷，情況混亂，最終有人大叫「唔好打啦」，試圖喝止混戰。 消息稱，涉案現場位於北區，懷疑涉及黑幫「講數」不和引發肢體衝突。



混亂中，有人抄起凳掟向對方。(讀者提供片段截圖)

《香港01》獲得一條閉路電視片段，片長近3分鐘，可見畫面拍攝著一個懷疑是非法釣魚機賭檔的單位內部。閉路電視畫面左上方顯示，事發時間為10月24日清晨約5時43分。片段所見，單位內擺放了最少兩部「釣魚機」，屋內有十多名男女。片段初期，有數名男子站在單位大門，疑似因事「講數」，當時各方對話聲浪正常。惟至影片中段時，雙方情緒突然高漲。

混亂中，有人攀上釣魚機面。(讀者提供片段截圖)

未幾，兩派人不斷以粗言穢語互相質問。一名女子上前試圖介入調停，但雙方火藥味未有減退，反而進一步逼近推撞。 約一分鐘後，口角迅速升級為打鬥，雙方在狹窄的單位內打成一團。混亂中，有人抄起摺凳與膠凳擲向人群，更有男子一度跳上釣魚機面，並向對方揮拳踢打。

在場多名女子尖叫，並大聲呼叫「唔好打啦」，試圖喝止混戰。打鬥持續約一分鐘後，雙方逐漸被同伴拉開，部分人退至門口繼續指罵對峙。現場一片狼藉，地上散落雜物及被踢翻的座椅。片段最後於雙方互嗆對峙中結束。

混亂中，有人抄起凳掟向對方。(讀者提供片段截圖)