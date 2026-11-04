馬路MMA有片｜兩男路中口角　潑水挑釁反被吐口水　側踢揮拳激戰

社交平台今日（4日）流傳一段打鬥片段，拍攝時間及地點不明，但影片顯示事發現場在馬路中央，當時一輛的士與一輛黑色農夫車，因應交通燈號停車，其後二人卻因事爭執，結果在路中心大打出手。



黑衫男伸手入車取出一個透明膠水樽，然後突然發難，猛力將樽內的水直接潑向束髮男的背部。

片段甫開始，一名身穿黑色衫、牛仔褲的男子，與一名身形壯碩、束髮的黑衫男司機站在車旁激烈口角。雙方初時互相指罵，詎料黑色男伸手入農夫車，取出一個透明膠水樽，然後突然發難，猛力將樽內的水直接潑向束髮男的背部。

束髮男被水淋潑後，頓時怒火中燒，即時趨前靠近男衫男，並疑似向對方吐口水。黑衫男隨即用水樽擊打束髮男的面部，當黑衫男再次擊打時，束髮男架起左手檔格，令黑衫男的水樽掉落地上。雙方隨即擺起開打的架勢，黑衫男先往後退，束髮男則步步逼近，並著黑衫男上前。

雙方隨即擺起開打的架勢，黑衫男先往後退，束髮男則步步逼近，並著黑衫男上前。

然而，黑衫男未有被其氣勢嚇倒，反而看準破綻，突然衝前側踢束髮男的左小腿，然後迅即後退，繼而再衝前揮拳擊中束髮男面部。束髮男只好雙手推出，拉開距離，但黑衫男再次揮拳擊中束髮男面部。二人之後捉實對方糾纏，但黑衫男迅速搶佔上位，將束髮男壓制在路面上，令其無法翻身。此時拍片者乘坐的巴士開動，片段就此結束。

片段曝光後，引來不少網民議論紛紛。有網民表示黑衫男疑學習過自由搏擊，從其擺出的架勢，可知「佢有啲料到」、「食過下夜粥」，所以即使面對身形壯碩的束髮男，亦毫無懼色。不過卻無人知道二人因何事爭執。

在公眾地方打架 罰款$5,000和監禁12個月

根據本港法例第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可被判處罰款5,000元及監禁12個月。