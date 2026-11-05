沙田路工地奪命車禍｜泥頭車輾斃女工　45歲男司機涉危駕致死被捕

沙田路近博康邨「沙田T4號主幹路」工地，今早（5日）約11時發生奪命車禍，一名姓羅（61歲）女工人遭泥頭車輾斃。警方表示，經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」，拘捕姓蔡（45歲）男司機，他現正被扣留調查。



警方新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-1346與調查人員聯絡。



肇事泥頭車男司機被捕。

意外現場為往馬鞍山方向、近博康邨對開一段沙田路。案發在今日早上約10時59分，肇事泥頭車撞到該名女工人，她頭部嚴重受傷昏迷，當場死亡，毋須送院。

據了解，現場最左邊正進行擴闊工程，有水馬等設施圍封。涉事女工人負責在工地出入口，用水喉沖洗所有出入車輛車胎的污泥；涉案泥頭車男司機，移動位置時疑沒為意，左車頭將其撞倒、左尾輪將其輾過，行駛20米後始發現。中午12時許，死者數名親屬趕抵現場認屍，悲慟不已，有人需警員從旁攙扶。

中份時份，死者數名家人趕抵現場認屍，有人需警員攙扶。（馬耀文攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文及香港建造業總工會理事長周思傑，事後到車禍現場了解。據悉，61歲女死者育有兩子一女，均已成年，家屬希望知道慘劇因由。

據了解，現場沒有人車分隔的措施。蕭倩文稱，涉事泥頭車在地盤工作移動期間，將女工撞倒；涉事工程暫時停工，她希望稍後相約各團體開會，了解具體情況，給家屬一個交代，並促請當局調查事件，呼籲地盤做好安全管理，安排人手指揮交通。

女工被泥頭車輾斃。（馬耀文攝）

車禍現場為土木工程拓展署「沙田T4號主幹路」工程，主要包括5個項目，其中一項為擴闊近博康邨一段長約150米的沙田路，由雙程雙線行車道改為雙程四線行車道。

根據土木工程拓展署網頁顯示，整個工程於2024年8月26日展開，預計2030年完工。核准工程預算為68.1億元；合約總價為60.836億元。承建商為「中國路橋—利基聯營」；項目顧問為「艾奕康有限公司」（AECOM）。