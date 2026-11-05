沙田路奪命車禍｜死者育3子女　工會:重型車有盲點　洗車唔好太貼

沙田路近博康邨「沙田T4號主幹路」工地，今早（5日）發生奪命車禍，一名六旬女工遭泥頭車輾斃。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文及香港建造業總工會理事長周思傑，事後到車禍現場了解。據悉，61歲女死者育有兩子一女，均已成年，家屬希望知道慘劇因由。



據悉，現場沒有人車分隔的措施。蕭倩文稱，涉事泥頭車在地盤工作移動期間，將女工撞倒；涉事工程暫時停工，她希望稍後相約各團體開會，了解具體情況，給家屬一個交代，並促請當局調查事件，呼籲地盤做好安全管理，安排人手指揮交通。



涉事泥頭車在地盤移動期間，輾斃女工。（馬耀文攝）

周思傑從其他工人得悉，涉事泥頭車當時並非駛離工地，而是在工地範圍內工作。當前面有車經死者沖洗車胎後離開，司機沒有為意事主所在而開車，結果將他撞倒。

他指，現場沒有人車分隔的措施，要求所有地盤，特別是有重型車輛出入，應該人車分隔：「洗車轆都唔需要去到咁近洗，人車分隔的話，有盲點都唔會撞到佢。」他認為要安排指揮交通：「有冇人指揮交通？如果有就可以避免呢啲事發生。」他呼籲工友工作時要非常小心，因為重型車有好多盲點，切勿站得太近，特別當車一架接一架時，如果太貼近車，容易有危險。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文到車禍現場了解情況，並安撫家屬提供適切的協助。她指女死者61歲，負責沖水清洗出入離開地盤車輛的車胎。蕭指，這是今年第22宗工業意外死亡事故，亦是工務工程的第7宗，促請勞工處、土木工程拓展署調查事件，並協助家屬渡過難關。

蕭倩文，死者育有兩子一女，均已成年，家屬希望知道事故詳情。涉事工程暫時停工，她 希望稍後相約各團體開會，以了解具體情況，給家屬一個交代。

肇事泥頭車男司機被捕。

現場為往馬鞍山方向、近博康邨對開一沙田路。案發在今日早上約10時59分，肇事泥頭車撞到該名女工人，她重創昏迷，當場死亡。

據了解，現場最左邊正進行擴闊工程，有水馬等設施圍封。涉事女工人負責在工地出入口，用水喉沖洗所有出入車輛車胎的污泥；涉案貨車也是在工地出入，惟行駛期間司機疑沒為意，左車頭將其撞倒後，左尾輪將其輾過，貨車駛出20米後。中午12時許，死者數名親屬趕抵現場認屍，悲慟不已，有人需警員從旁攙扶。

中午時份，死者丈夫及3名子女趕抵現場認屍，有人需警員攙扶。（馬耀文攝）

車禍現場為土木工程拓展署「沙田T4號主幹路」工程，主要包括5個項目，其中一項為擴闊近博康邨一段長約150米的沙田路，由雙程雙線行車道改為雙程四線行車道。

根據土木工程拓展署網頁顯示，整個工程於2024年8月26日展開，預計2030年完工。核准工程預算為68.1億元；合約總價為60.836億元。承建商為「中國路橋—利基聯營」；項目顧問為「艾奕康有限公司」（AECOM）。

女工被泥頭車輾斃。（馬耀文攝）