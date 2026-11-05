據悉警帶走在囚人士支援平台「候鳥」一名成員　海關日前扣查書籍

消息稱，關注在囚人士組織及支援平台「候鳥」，一名成員今日（11月5日）被警方帶走調查。《香港01》今午抵達太子門市了解，店員著記者直接向其創辦人、前區議員朱江瑋查詢；店員只透露至今午為止，未有警員到門市調查。《香港01》於今日晚上聯絡到朱江瑋，惟他表示不方便透露。



消息稱，被帶走的的成員為候鳥的一名核心成員，並非創辦人朱江瑋。被帶走的人士，據知現時身處旺角警署。

門市店員著記者向朱江瑋查詢事件。(林振華攝)

「候鳥」由前區議員朱江瑋創立，其平台在社交網站官方帳號的簡介：「希望透過代辦買賣在囚物資所得的資源，進行在囚支援工作，設立熱線服務，為有需要朋友提供適切的服務和跟進，陪伴在囚人士及家屬走過艱辛的一段路。」

朱江瑋曾於2023年被警方拘捕。涉嫌違反香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》第34L條「對進行受規管活動等的禁止」罪。（資料圖片/黃煦緻攝）

本周一（11月2日），「候鳥」在社交帳號發文指，原定一批10月13日送到店的台灣書籍，延誤了一星期才送到；又指該批書籍被海關扣查。原本有兩箱書僅餘下一半送抵門市，超過60本書疑被扣查。帖文中續指，從運輸公司得到一張海關「檢取物品收據」，顯示海關根據《港區國安法》，賦權香港海關可檢取合理懷疑具煽動意圖的物品。海關當日回覆《香港01》，指不會就個別個案作評論。若發現具煽動意圖物品，將依法扣查按情況轉交國安處跟進。

「候鳥」日前疑被海關扣查一批書籍。

「候鳥」創辦人、前油尖旺區議員朱江瑋，較早時曾涉及其他案件被警方拘捕。警方於2023年10月17日，在沙田區拘捕一名當時46歲的朱江瑋，涉嫌違反香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》第34L條「對進行受規管活動等的禁止」罪，並根據法庭手令，搜查被捕人的住所及辦公地點，檢獲相關文件及電子通訊工具。

朱江瑋在2021年9月，被政府裁定未能通過宣誓，而失去旺角南的區議員議席，其後一度經營網購零售生意，之後再加入保險業。據悉有人曾在網上節目中推銷其強積金整合計劃，但當時在強積金中介人紀錄冊中並無朱的記錄。兩日後，警方再以涉嫌一項「欺詐」罪，再度將他拘捕。