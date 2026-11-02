候鳥稱海關疑引用國安法新規定扣台訂購書籍　海關：不評論個案

關注在囚人士組織候鳥今日（2日）表示，海關引用《港區國安法》新實施細則，沒收逾60本從台灣訂購的書籍。海關回覆查詢時表示，不會就個別個案作評論，若發現具煽動意圖物品，將依法扣查按情況轉交國安處跟進。



候鳥表示，一批原定10月13日到貨的台灣書籍延遲約一星期才到，疑遭海關引用國安法新規定扣留。（threads@waitingbirdhk）

候鳥今於社交平台撰文指，一批原定10月13日到貨的台灣書籍延遲約一星期才到，運輸公司曾告知，書籍遭海關扣查。到貨後，候鳥發現原本應有兩箱的貨品，僅剩半箱書籍，超過60本書籍消失。

候鳥又說，運輸公司有一張海關「檢取物品收據」，顯示海關根據《港區國安法》43 條實施細則附表 3 第 13B(1) 條執法。根據細則，「海關人員如在指明地方執行職能時，合理地懷疑某物品屬具煽動意圖的物品，可檢取該物品，而不論是否有人因為該物品而就危害國家安全罪行被拘捕」。候鳥曾向海關查詢，惟只獲簡短回覆，未解答檢取原因。

候鳥稱，該批書籍並非新產品，曾不止一次從台灣進口，有關書目在如一門市及部份獨立書店均有發售，過去當局不曾指書籍涉及危害國安，希望能取回書籍。

海關回覆《香港01》表示，不會就個別個案作評論。若發現具煽動意圖物品，將依法扣查按情況轉交國安處跟進。