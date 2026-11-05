海關全港多區報檔士多「放蛇」　搗7私煙零售點　拘10人檢$58萬貨

海關於前日（3日）起一連三日，在全港各區進行打擊販賣私煙執法行動。行動中，關員喬裝顧客於7個零售點進行突擊試買 ，包括報檔、臨時攤檔以及士多，共拘捕10名涉案店舖職員及東主，同時檢獲約12.8萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約58萬元，應課稅值約42萬元。其中一名被捕人，年齡達90歲。



行動中，海關搗破4間報檔、兩間臨時攤檔以及一間士多，拘捕10人檢獲約12.8萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約58萬元，應課稅值約42萬元。（羅日昇攝）

海關稅收罪案調查科調查主任陳嘉豪稱，海關一直密切留意市場的情況，並留意到市面有部分零售點售賣私煙，以及低於法定稅款的白牌煙。海關對此高度關注，並隨即約見有關人士了解情況，根據所提供的資料，作出相應的調查及行動部署。

經過深入調查之後，海關在11月3號起一連三日，在全港多區採取執法行動。行動中，關員喬裝顧客到不同類型的香煙零售點進行突擊試買，當中包括7個分別位於油麻地、深水埗、荃灣、筲箕灣、屯門及觀塘的零售點採取拘捕行動，包括4間報檔、兩間臨時攤檔以及一間士多，並拘捕5男5女，全部為涉案店舖的職員及東主，年齡介乎43歲至90歲。

陳嘉豪續指，行動期間同時檢獲約12.8萬支懷疑未完稅香煙，市值約58萬元，應課稅值約42萬元。 海關的執法行動目前仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

行動中，海關搗破4間報檔、兩間臨時攤檔以及一間士多，拘捕10人檢獲約12.8萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約58萬元，應課稅值約42萬元。（羅日昇攝）

此外，人員發現除了有部分零售點公然售賣私煙之外，亦發現有零星的零售點以低價出售一些包裝同已完稅香煙極為相似，並且同樣附有法例規定的健康忠告的香煙，亦即是俗稱的白牌煙。 根據現行法例，這類售價低於法定稅款的白牌煙，必須證明已經完稅，否則會被推斷定未完稅香煙，亦即是私煙。

海關重申，會繼續加強巡查，如果發現有相關涉嫌未完稅香煙的罪行，定必果斷執法。 案件如果涉及商販或報攤，海關會在法庭審結案件之後，通知相關部門作出跟進，考慮租約及牌照相關的事宜。

海關呼籲各零售商，切勿售賣來歷不明的私煙，對來源或價格低於煙草稅的香煙必須提高警覺，以避免任何刑事責任。商戶如果對來源有懷疑，應從速向海關舉報；另外亦提醒零售商及市民，無論買賣私煙均屬違法。

根據應課稅品條例，任何人若處理、管有、售賣或者購買私煙即屬違。一經定罪，最高可被判罰款200萬元同埋監禁7年。市民切勿以身試法。 市民可以致電海關24小時熱線1828080，或者透過舉報罪案專用電郵帳戶，或者網上表格舉報懷疑私煙活動。