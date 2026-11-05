14歲少年淪電騙跑腿　「黑吃黑」私吞$1.7萬騙款　警共拘6人涉3案

警方偵破3宗電話詐騙案。其中一名年僅14歲男童，疑在詐騙集團擔任「跑腿」收款人角色，疑向其中一名長者收取騙款後，聯同同黨「黑吃黑」私吞約1.7萬元騙款及財物。警方調查後順藤摸瓜，再拘捕5名黑幫男子，一共6人落網。據調查所得，案件共涉及3宗「猜猜我是誰」電話騙案，受害人均為獨居老婦，涉及款項與金器財物等，總值高達27萬港元。



消息稱，被捕6人由14歲至25歲，其中僅兩名為成年人、4名為男童。據知他們均有黑社會背景，包括屬新義安及和勝和麾下。

男童在10月26日至10月27日，先後在紅磡、土瓜灣及黃大仙，向三位女受害人收取一些騙款以及金器，涉及的財物總值27萬。（翁鈺輝攝）

黃大仙警區反三合會行動組督察溫文健（左）刑事總督察鄒振邦（右）交代案件。（翁鈺輝攝）

黃大仙區反黑組主管溫文健偵緝督察透露，今年10月27日，警方在調查一宗刑事案件期間，發現一名14歲的男童參與電話騙案的收款人角色「跑腿」，而他聯同其他同黨，合謀私吞騙款時，隨即被警方以涉嫌「串謀詐騙」拘捕。

警方翻查了大量在「銳眼計劃」下的閉路電視影片，以及作出深入調查，確認該名男童在10月26日至10月27日，先後在紅磡、土瓜灣及黃大仙，向3位電話騙案女受害人收取騙款以及金器，涉及的財物總值27萬元，最高一宗損失數字高達10萬元。3名受害人均為女性，是獨居長者，年齡介乎79歲至89歲。

案中，騙徒首先致電受害人，訛稱她們的兒子因為干犯罪行而被警方拘捕，需要支付律師費或者保釋金。受害人信以為真，按照指示去到指定的地方與男童進行交收。

當男童完成了首兩次的交收款項後，他亦都將款項如實交給他的接頭人。同時間，有人起了貪念，與其他同黨商討在下一次交收的時候，計劃私吞款項。其後男童在黃大仙美東邨外，向第三位女受害人收取了1.7萬元的現金、以及四件金器，隨即拔腿就跑，沒有按照指示將財物交給接頭人。

據了解第三位受害人，案發之後一直都沒有報警，亦都沒有將這件事告訴給她的朋友知道。警方翻查了大量閉路電視，以及嘗試去尋找附近的證人，最終成功找到該位女受害人，至警察上門查問時，她方知被騙。

警方於10月29日及11月4日展開拘捕行動，再拘捕多5名本地男子，年齡介乎14歲至25歲，他們分別被稱為學生、侍應以及無業。被捕人涉嫌在上述三宗的電話騙案裡面，扮演收款人、接頭人及把風的角色。行動中，警方檢獲他們的衣物、電話以及起回部分的贓款。他們所有被捕人士都有三合會背景，現在正被警方扣留調查，稍後會被控串謀詐騙，明日（6日）早上在九龍城裁判法院提堂。

黃大仙警區總督察（刑事）鄒振邦表示，調查發現，有被捕人士被不法份子以高報酬利誘，繼而答應向其中受害人收取騙款。警方提醒青少年，在尋找兼職或者工作機會時，要提高警覺，切勿貪圖「搵快錢」，而替人收取任何來歷不明的現金或者財物，成為詐騙集團的代罪羔羊。一旦協助詐騙集團，即使不是主謀，都有機會要付上刑事責任。

消息指，涉案青少年獲答應分得1%騙款作酬勞。

警方對於不法份子利用心智未成熟的青少年犯案，是絕對不會姑息的。而在刑事審訊當中，如證實不法份子是利用青少年犯案，一經罪成，法庭會考慮加重刑罰。警方亦都會根據相關的法例，向法庭作出加刑的申請。

黃大仙警區反三合會行動組督察溫文健（左）及刑事總督察鄒振邦（右）交代案件。（翁鈺輝攝）

「猜猜我是誰」是騙徒慣常使用的詐騙手法之一，騙徒會利用陌生電話號碼致電受害人，過程中不會直接表明身份，並虛構各種緊急情況，例如訛稱自己被捕，需要支付保釋金。警方呼籲市民，當遇到類似的電話騙案或者訊息時，不要單純因為來電者聲稱自己是親人，就交出金錢或者財物，第一時間應該要保持冷靜，與親人聯絡核實事件，或者尋求親友的協助，切勿將金錢交給任何陌生人。如果懷疑受騙，可以立即聯絡警方或者防騙易熱線18222求助。