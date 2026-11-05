電騙集團專呃長者　扣證件操控內地跑腿收騙款　警拘9人起回$32萬

西九龍總區刑事部於10月15日至11月4日，採取代號「閃襲」反詐騙執法行動，成功瓦解一個電騙集團。行動中，警方以涉嫌「串謀詐騙」拘捕9人，最細僅16歲，當中包括兩名骨幹成員，並成功全數起回6名受害長者合共約32.5萬元的騙款，單一最高受騙金額達9萬元。



調查顯示，涉案集團專門針對長者詐騙，骨幹成員會招聘本地及持雙程證來港人士擔任「跑腿」，於全港各區收取騙款；同時亦安排「監察員」角色，負責監察收取騙款情況及把風，企圖逃避警方追查。「跑腿」主要在內地招募，每次報酬僅數百元；集團為免他們私吞騙款「挾帶私逃」，更會刻意扣起他們的證件。



警方成功瓦解一個電騙集團，拘捕9人，包括兩名骨幹成員，檢獲8部手提電話及犯案所穿的衣物，全數起回6名受害長者合共約32.5萬元的騙款。（林振華攝）

詐騙集團招攬「跑腿」收騙款 派電話扣證件作操控

西九龍總區刑事部情報組高級督察吳彥柏稱，警方留意到近期「猜猜我是誰」騙案有上升的趨勢。人員就相關案件進行情報分析，成功鎖定了一個詐騙集團。根據調查顯示，他們專門針對長者進行詐騙，是次案件中，共牽涉6名受害人（73至86歲）。

涉案詐騙集團由本地骨幹成員操控，並會招攬本地及持雙程證來港人士擔任「跑腿」，向受害人收取騙款。同時，集團亦會安排另一位骨幹成員，每天為跑腿派發工作電話以便溝通，更會收起他們的身份證明文件加以操控。

安排「監察員」把風 專挑無天眼處交收避查

吳彥柏續指，集團另會安排「監察員」，負責監察跑腿收取騙款的情況及「把風」，企圖逃避警方追查。警方亦留意到，涉案集團會選擇在全港各區不同的地方交收工作電話，以及收起跑腿的身份證明文件。這些跑腿需跨區工作，等待指示收取騙款；交收地點亦會選擇在沒有閉路電視的地方下進行，增加警方調查難度。

涉案集團專門針對長者詐騙，招攬本地及持雙程證來港人士擔任「跑腿」，向受害人收取騙款；骨幹成員會派發工作電話以便溝通，更會收起他們的證件加以操控；「監察員」則負責把風。（林振華攝）

警交收現場埋伏拉人 起回全數騙款

西九龍總區科技及財富調查組高級督察衞進濤表示，經詳細的情報分析後，警方於10月15日至11月4日，在全港各區採取拘捕行動。每當受害人準備交出款項時，警方隨即採取拘捕行動，先後拘捕5名跑腿及2名監察員；昨日再於荃灣及長沙灣區，拘捕多兩名骨幹成員。

衞進濤續稱，被捕人士分別負責操控集團及派發行動電話、收身份證明文件工作；人員亦在他們的住宅中，檢獲8部手提電話及案發時的衣著。衞進濤指，整個行動中，7男2女（16至42歲）涉嫌「串謀詐騙」被捕，包括5名本地人士及4名持雙程證人士。受害長者被騙的款項介乎2.5萬至9萬元，警方全數起回所有騙款，總額達32.5萬元。

警方提醒市民，特別是長者，如接獲自稱親友更改電話號碼，或有不尋常的情況的來電，請務必保持冷靜並立即掛斷電話，切勿聽從對方指示，應先向身邊親友求證。如收到聲稱被捕急需大量保釋金的來電，亦可致電警方「防騙易」熱線18222或到就近警署求助。

此外，警方呼籲市民平時應多與家中長者溝通，分享個人近況。長者對家人情況越熟悉，就越能輕易識破騙徒的謊言，這正是防範電話騙案的最佳保護網。面對可疑來電，請謹記防騙守則「凡事先核實，後行動」，就可以避免誤墮騙案。