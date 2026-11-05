海關上水截貨車　搗粉錦公路鐵皮私煙倉　檢$1255萬貨拘內地司機

海關今日（5日 ）在上水一帶進行反私煙行動，成功截查一輛載有私煙的貨車，同時搗破一個位於粉錦公路私煙儲存倉庫。行動中，共檢獲約279萬支懷疑私煙，估計市值約1,255萬元，應課稅值約922萬元，其拘捕涉案內地男司機。



行動中，海關共檢獲約279萬支懷疑私煙，估計市值約1,255萬元，應課稅值約922萬元，其拘捕涉案內地男司機。（梁偉權攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第三組督察酈凱光表示，海關人員今早在上水某個廣場的停車場內進行截查，並在卸貨區一輛貨車上檢獲約98萬支懷疑私煙，並當場拘捕一名52歲報稱司機的內地男子。

其後，海關透過深入分析及調查追蹤，發現該批私煙來源至粉錦公路的一個鐵皮場，並懷疑不法份子利用鐵皮場作私煙儲存倉庫及包裝中心。人員其後到場搜查，再於場內檢獲約181萬支懷疑未完稅香煙。 酈凱光續指，是次行動中共檢獲約279萬支私煙，估計市值約1,255萬元，應課稅值約922萬元。

行動中，海關共檢獲約279萬支懷疑私煙，估計市值約1,255萬元，應課稅值約922萬元，其拘捕涉案內地男司機。（梁偉權攝）

根據調查顯示，涉案的私煙集團利用隱蔽、偏遠且空間寬敞的鐵皮場作掩飾，實質用作為私煙的儲存倉庫及重新包裝中心，以作出口之用。海關相信是次行動已成功由源頭瓦解一條出口私煙的走私鏈。案件仍在調查中，該名被捕男子將被還押候查，海關會繼續追查該批私煙來源，不排除未來有更多人被捕。

海關提醒市民，買賣私煙屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線1828080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格，舉報懷疑私煙活動。