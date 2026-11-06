受傷箭豬困大埔元嶺村水渠　揭有人非法設捕獸器　漁護署拆山豬剪

大埔元嶺村10月時有受傷箭豬出沒，意外揭發有人非法放置捕獸器。漁護署隨後到場清理鐵絲籠及俗稱「山豬剪」的陷阱。



署方於今年首三季，已經進行超過400次針對非法捕獸器的巡查，包括9次與其他部門或團體的聯合行動，搜獲超過60個捕獸器。漁護署呼籲市民，如發現懷疑捕獵活動應立即舉報。



一隻受傷箭豬在大埔元嶺村的水渠內被發現。（Facebook 漁農自然護理署 ）

漁農自然護理署於10月底接獲求助，指大埔元嶺村有一隻受傷的箭豬需要協助。署方隨即派員到場，在村公所附近的水渠救起該隻受傷箭豬，送往嘉道理農場檢查。

獸醫懷疑箭豬的傷勢可能與捕獸器有關，漁護署遂到事發地點附近的山邊小徑搜索。行動中，署方發現並清除一個放有食物的鐵絲籠，及一個俗稱「山豬剪」的捕獸器；亦在顯眼處掛上警告牌，提醒市民未經許可使用或管有捕獸器均屬違法行為。

漁護署人員移除一個放有食物的鐵絲籠，以及一個俗稱「山豬剪」的非法捕獸器。（Facebook 漁農自然護理署 ）

漁護署指出，今年首三季，署方已進行超過400次針對非法捕獸器的巡查，其中包括9次與其他部門或團體的聯合行動，共搜獲超過60個捕獸器。署方將繼續加強巡查，特別是針對曾發現捕獸器或懷疑有非法狩獵活動的地點，並會按需要採取適當行動。

署方在相關地點掛上警告牌，提醒市民未經許可使用或管有捕獸器均屬違法。（Facebook 漁農自然護理署 ）

根據《野生動物保護條例》（第170章），任何人未經許可，不得管有捕獸夾、捕獸籠、套索陷阱或捕獵網等狩獵器具，亦不得使用任何狩獵器具捕獵野生動物。一經定罪，最高可被判處罰款5萬元。如市民發現懷疑非法狩獵活動或捕獸器，請立即致電1823舉報。