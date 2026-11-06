跨境白牌車｜荃灣上廣州索價$1950　警拘男司機扣兩地牌七人車

警方連日放蛇打擊「白牌車」，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊主動透過網絡巡查，發現有人透過社交平台招攬乘客，提供豪華七人車，經各個陸路口岸前往內地。警方透過社交平台預約載客服務，由荃灣前往廣州，對方開價港幣1950元。警員其後喬裝乘客，成功登上一輛本地登記，掛有兩地牌的七人車。



旅程開始後，警員表露身份並拘捕35歲本地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或載客取酬用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」。他獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。涉案私家車已被扣查作進一步檢驗。警方不排除更多人被捕。



警方打擊跨境白牌車，在社交平台預約載客服務，由荃灣前往廣州，對方開價港幣1950元。警員其後喬裝乘客登上一輛掛有兩地牌的七人車，拘捕男司機。（警方提供）

警員喬裝乘客，登上一輛本地登記，掛有兩地牌的七人車。（梁偉權攝）

翻查資料，新皇崗口岸在10月24至25日的周末深夜大塞車，有議員指其中一個原因是有大量涉嫌非法載客的「跨境白牌車」湧現。警方前日（4日）召開記者會，表示截至當日的一周內，已拘捕7名跨境白牌車司機，並扣查7輛涉案私家車。

新界南交通部執行及管制組特遣隊打擊跨境白牌車，拘捕一人。（梁偉權攝）

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察李勝輝呼籲駕駛者，切勿從事任何非法出租或載客取酬活動。根據香港法例第374章《道路交通條例》，除非車輛另有有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或允許他人駕駛該車輛作出租或載客取酬用途。首次定罪最高可處罰款1萬元及監禁6個月；再次定罪可處罰款2.5萬元及監禁12個月。司機如果被定罪，亦會被取消駕駛資格最少12個月，最長可達3年。

運輸署署長亦會根據條例，暫時吊銷涉事車輛的車輛牌照，並且指示車主將車輛移交署長保管。首次定罪的吊銷期為6個月，再次定罪為12個月。

私家車被扣留作進一步檢驗。（梁偉權攝）

警方提醒市民出行時應選擇合法的公共交通工具，切勿乘搭非法載客服務。車輛如果用作非法載客取酬，其第三者保險可能會失效；一旦發生交通意外，車上的乘客、行人和其他道路使用者的權益均會受影響。