港女遊阿爾巴尼亞頭傷浴血失財物　入境處接求助：按事主意願協助

一名香港女子近日前往阿爾巴尼亞旅遊期間，懷疑遭遇突發意外受傷，入境處證實接獲求助。網上昨日（5日）開始瘋傳相關帖文，帖主指自己在阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）某民宿內受傷，頭部大量出血，隨身電話等財物疑遭偷走。由於當地警方與醫護人員不懂英語，一度陷入溝通困境；事件引發網民關注。



入境事務處回覆《香港01》查詢時，證實接獲相關求助，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐阿爾巴尼亞共和國大使館了解情況，並已按當事人意願提供適切意見及可行的協助。



民宿室內地板上留有大片駭人血跡。（Threads 圖片）

據帖主在社交平台上載的照片顯示，民宿室內地板上，遺有大片駭人血跡。文中透露，一部iPhone 18 pro電話被偷走，當地警察缺乏英語溝通能力，遂在網絡急尋「想要人幫忙翻譯」，同時希望找回同行的夥伴。

帖主其後不斷更新情況，指事發後在當地熱心人士協助下報警，並送院治療。由於醫護人員同樣無法以英語交流，她一度依靠手機ChatGPT與現場約10名醫護進行翻譯溝通，並完成頭部傷口縫合。第一間醫院告知她需於7日後拆線；後續再次就醫時，護士則表示需休息約10天。

由於頭部受傷失血、身體極度虛弱（出現嚴重貧血症狀、頭暈及呼吸困難），加上生理期影響。她稱經評估後，認為自身狀況無法承受長途飛行及氣壓變化，暫時放棄立即返回香港的打算。

事主接連更新情況，稱獲安排送院縫針。（Threads 圖片）

對於後續行程安排，當事人表示，現時民宿租約已到期，儘管曾提出願意加錢及負擔清潔費續住，但已被屋主拒絕，目前已另尋住宿安置，將留在當地靜養7日。

帖主稱，中國駐阿爾巴尼亞大使館已派出工作人員，到當地超市與她會面。惟她無奈透露，大使館未能提供陪同尋找新住宿或搬運行李的服務，面對民宿明日到期退房，身體極度虛弱的她正陷入轉換住宿難題，「我應該少少重嘢都拎唔到，一拎重嘢就會爆晒傷口，聽日check out（退房）再算。」

事主另尋住宿安置，將留在當地靜養7日。（Threads 圖片）

當事人今日續更新近況，透露自己目前生理與心理狀態欠佳，「我而家狀態好差，眼同腦都唔好用，完全focus唔到，做完一樣嘢就會原地行嚟行去然後又唔記得。」她補充，由於隨身電話壞掉，無法切換營運商漫遊，導致自己根本無法主動撥出電話。除了極度噁心想吐、極度困倦外，亦坦言擔憂傷口會導致「毀容」，精神狀態已難以集中。

當事人特別發文感謝，身邊親友及網絡熱心人士迅速展開援手，「幫我send 1868 幫我打電話、甚至打去大使館，被人拒絕都繼續幫我搞，最後仲遷就我用WhatsApp。你哋真係好快手、好心。我淨係可以攤喺度等大家幫手，好感恩。」

入境處表示，已透過外交部及大使館。(資料圖片)

入境事務處證實接獲相關求助，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐阿爾巴尼亞共和國大使館了解情況，並已按當事人意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與公署、大使館及當事人保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人的意願提供可行的協助。

在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。