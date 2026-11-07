油麻地現時點男賊偷卡　得手逃走露內褲　卡店：驚到甩褲？｜有片

油麻地玩具購物商場「現時點」一間卡店，昨日（6日）在Threads上載一段長約31秒的影片，片中可見，一名身穿黑色上衣的男子站在店舖門口，將一盒貨品放入袋內，男賊隨後擔心遭店方見到，於是向右移動，利用陳列品遮擋身體，再伸手取走店門一盒貨品，得手後離開，但男賊短褲褲頭一早滑落，當眾露出內褲，男賊見狀立即穿好短褲。



男賊站在店舖門口，將一盒貨品放入袋內。（Threads@gods_tcg影片截圖）

卡店表示「偷嘢呢啲事件唔少見，但係除住褲偷嘢，我就真係第一次見，定係偷完驚到褲都甩埋？」，批評男賊在門口偷卡，價值約1,650元，「睇佢個樣都似慣犯，見有機會就偷，喺現時點嘅大家小心啲」，提醒「如果大家見到佢，麻煩都幫幫忙可以聯絡一下」。

卡店亦上載照片，顯示男賊穿好短褲後，手持盒裝貨品折返，露出正面容貌。

男賊再偷。（Threads@gods_tcg影片截圖）

大量網民留言「成個po嘅重點去咗佢甩褲到，好好笑」、「光天化日大老爆」、「緊張到條褲都甩」，連藝人林盛斌都留言認為「癲得好緊要」。

男賊得手離開，卻露出內褲。（Threads@gods_tcg影片截圖）

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第2條，任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪對方的財產，即屬盜竊。根據同一條例第9條，任何人干犯盜竊罪，一經循公訴程序定罪，最高可判處監禁10年。

男賊穿好短褲。（Threads@gods_tcg影片截圖）

在香港普通法體系下，「作出有違公德的行為」屬刑事罪行。由於該罪為普通法罪行而未於特定成文法中訂明獨立罰則，故按香港法例第221章《刑事訴訟程序條例》第101I條，最高可判處監禁7年。有關行為必須在公眾有機會目睹的情況下發生，並達到嚴重猥褻、下流或有違公德的程度。惟單純露出內褲是否入罪，須視乎行為性質及具體情況而定。