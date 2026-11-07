車Cam｜深水埗兩地牌七人車逆駕　穿安全島「重返正途」惹狠批

Facebook群組「馬路的事討論區」昨日（本周五/11月6日）流傳一段長約1分鐘的「車Cam」影片，事發時間為昨晚約7時46分，現場是青山道近九龍道、嘉頓中心對開的交通燈行人過路處，Cam車司機見到紅燈開始收慢，卻見到一輛掛有兩地牌的七人車逆線駛至，橫越行人過路處，趁安全島途人站得較遠之際，七人車穿過安全島，再趁無車時駛入對面欽州街「重返正途」，其他途人當時正過馬路，都立即停步，和該輛七人車保持距離，更有女子取出手機拍攝。



一輛掛有兩地牌的七人車逆線駛至。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

整個過程未見七人車撞到其他車輛或途人，惟其行車方式引起關注。許多網民批評「癡X線」、「傻X晒喎」、「又要加8皮幾嘢防撞柱」。

趁安全島途人站得較遠之際，七人車穿過安全島。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

根據香港法例第374章《道路交通條例》第37條，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。危險駕駛是指駕駛方式遠低於合格而謹慎的駕駛人應有水平，而且對該等駕駛人而言，有關駕駛方式明顯屬危險。一經循公訴程序定罪，最高可判處罰款20,000元及監禁3年，並須取消駕駛資格，首次定罪一般至少停牌6個月。

七人車再趁無車時駛入對面欽州街「重返正途」。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

另外，根據同一條例第38條，任何人在道路上駕駛車輛時，如沒有適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他道路使用者，即屬「不小心駕駛」，最高可處罰款5,000元及監禁6個月。