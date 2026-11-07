油麻地「露底」男盜$1650卡牌　店主嘆疏忽自責：以為賊人等𨋢

油麻地現時點商場昨日（6日）發生一宗卡店盜竊案，一名男子在店門口偷走一盒遊戲卡，其間因短褲滑落當眾「露底」，過程被閉路電視全程拍下並上載至社交平台 Threads，引起網絡熱議。



《香港01》今日訪問涉事店主，還原案發經過。店主坦言對店舖遭竊感到疏忽自責，賊人站在門口位置「靜靜雞」伸手取走貨品，店內人員當下完全未有察覺。由於店舖門口正對商場電梯位，店主直言最初以為對方只是在等𨋢，至兩小時後始發現遇竊，事件中損失1,650元，日後將「黐實」門口貨品防賊。



男賊得手離開，卻露出內褲。（Threads@gods_tcg影片截圖）

事發兩小時始覺失竊 店主以為對方在「等𨋢」

店主陳先生受訪時透露，開店營運數個月，今次為首次遇竊，「正常有客喺門口，我都會抬一抬頭，我嗰下抬頭見到佢，但係唔知已經畀佢攞咗件嘢。」直到約兩小時後盤點，才驚覺店內少了一盒價值1,650元的熱門遊戲卡。

起初，賊人站在門口位置「靜靜雞」伸手取走貨品，店內人員當下完全未有察覺。由於店舖門口正對商場電梯位，陳先生直言最初以為對方只是在等𨋢。對於該名男賊的身份，店主表示對其樣貌無印象，相信對方過去從未在店內購物。不過店內的閉路電視，清晰拍攝到賊人的容貌及整個作案過程。

涉事店舖售賣多款遊戲卡。（羅日昇攝）

對疏忽感到不開心 門口貨品將「黐實」防賊

談及發現失竊當下的感受，陳先生難掩失落，認為責任在於自己疏忽：「當下有少少唔開心，覺得自己疏忽咗、冇留意到，覺得呢個係我職責嚟。」經歷今次教訓後，他表示該款卡盒雖然仍會公開陳列，但絕不會再擺放於原先容易被拿上手的位置。店方亦已即時加強保安措施：「門口啲貨就搵嘢黐實啲先，唔好畀佢靜靜雞一攞就攞咗」，以及調整門口貨品陳列方式。至於會否仿傚其他商場店舖將小偷照片張貼於門外，店主則表示需進一步考慮。

男賊站在店舖門口，將一盒貨品放入袋內。（Threads@gods_tcg影片截圖）

案發片段上載至Threads後迅速遭網民瘋傳，不少人將焦點放在男賊作案時短褲滑落、露出內褲的尷尬場面。店主坦言，當初發布片段的初衷純粹是想提醒同業及附近店舖提高警惕，並希望能藉此尋回失物：「原本係想叫大家小心啲，如果見到佢可以聯絡我。同埋後尾發現佢個奇怪行為，我都心諗咩事，都唔知佢做咩。」

閉路電視拍攝到男賊手持一盒卡牌（比卡超旁）。（Threads@gods_tcg影片截圖）

警方稱，昨日（6日）下午5時53分，商場內一間店舖的男職員報案，指遭一名男子偷去一些卡，價值約1,600元。案件列盜竊，暫未有人被捕。

男賊穿好短褲。（Threads@gods_tcg影片截圖）

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第2條，任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪對方的財產，即屬盜竊。根據同一條例第9條，任何人干犯盜竊罪，一經循公訴程序定罪，最高可判處監禁10年。