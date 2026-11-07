27歲男食波餅昏迷｜醫生：撞擊力大致心臟震盪　爭取黃金時間急救

筲箕灣配水庫遊樂場今日（7日）下午發生罕見足球意外，一名27歲姓黃男子在踢球期間，疑遭足球近距離擊中胸口，當場昏迷，由救護車送往東區醫院搶救，目前仍在深切治療部（ICU）留醫，情況危殆。身在醫院的黃父表示，其兒子一度心跳驟停，所幸現場有人替其急救；而兒子的身體素來健康、無病痛，並保持每周踢足球的習慣。



心臟科專科醫生黃銘豪接受《香港01》電話訪問指，本案事主大機會是受到撞擊的瞬間，誘發惡性心律不整，導致心臟突然停頓，繼而引發休克，醫學上稱為心臟震盪（Commotio cordis / cardiac concussion）。他舉例，遭足球飛擊或遭人重擊胸口，只要外物撞擊力足夠大，即使是身體健康的人，都有可能出現上述情況。如在現場目睹意外，須在黃金時間3至5分鐘內，盡快檢查傷者情況，並施展心肺復蘇法及使用自動心臟除顫器（AED）替對方急救。



男事主送院後仍然昏迷，留醫深切治療部，隊友憂心忡忡在病房外等待。 （梁偉權攝）

黃銘豪表示，如果當事人為胸骨較為柔軟的年輕人或患有隱性心臟病，其出事風險便會進一步增加。醫生診治時，除評估撞擊力度外，亦會了解病人是否患有心臟病、有無相關猝死家族史，以及所服藥物會否增加心律不整的風險等。

若在現場目睹意外，他建議第一時間上前接觸傷者，並應當遵循常規的急救流程：首先檢查傷者是否清醒；若無反應，隨即檢查他是否有呼吸及脈搏。如果傷者確實失去呼吸和脈搏，理論上必須立即為他進行胸外按壓，施展心肺復蘇法。

若附近備有自動心臟除顫器（AED），應盡快為傷者接駁上儀器，並依照流程操作。他補充，如果傷者已不省人事，急救的黃金時間只有3至5分鐘；若心跳停頓時間過長，腦細胞會因持續缺氧而開始壞死，可謂「分秒必爭」。

心臟科專科醫生黃銘豪。（受訪者提供）

急症室醫生彭繼茂亦受訪表示，外來的撞擊猛烈擊中胸口，衝擊力傳導到心臟，如同心臟突然被人用鐵鎚重擊，令心臟重置（reset）停頓，情況就像平時使用的手機或電腦「死機」一般。當病人突然出現心律紊亂、失去知覺時，救護員便會立即使用AED對他進行電擊，讓心跳恢復正常。他亦引述早前西班牙乙組足球聯賽早前發生致命意外，一名球員遭膝撞胸口後導致心臟驟停，倒地昏迷，送院搶救後不治。

事主正踢足球，被球擊中胸口後，在場者用自動體外心臟除顫器（AED）為事主急救。（梁偉權攝）

事發下午近5時，警方接獲報案，一名27歲姓黃男子在耀興道筲箕灣配水庫遊樂場踢足球時，疑被球擊中，當場失去意識，在場者見狀，立即取球場旁的自動體外心臟除顫器（AED）為事主急救。

救護人員到場，發現黃男沒有表面傷痕，但仍然昏迷，將他送往東區醫院搶救。他送院後仍然昏迷，留醫深切治療部，隊友憂心忡忡在病房外等待。警方正調查事件起因。現場消息指，黃男當時被球近距離擊中胸口。