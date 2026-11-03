西乙球賽致命意外　前鋒Jesus de miguel與門將相撞心臟驟停不治

西乙聯賽11月2日發生致命意外，特內里費（CD Tenerife）30歲前鋒迪米基爾（Jesús de Miguel）遭到對手安道爾（FC Andorra）門將奧禾奴（Jesus Owono）相撞，隨後心臟驟停送醫不治，於11月3日上午8時離世。



事件發生於特內里費主場對陣安道爾補時階段的第7分鐘，迪米基爾在爭取長傳時，遭出迎解圍的門將奧禾奴膝部猛烈撞擊後倒地，隨後雙方球員連忙示意醫護進場，奧禾奴當場被紅牌逐出。

醫護人員在場施救逾五分鐘後送院，特內里費球會起初發消息稱迪米基爾恢復自主呼吸，但仍昏迷不醒，隨後又公布其「神經系統狀況惡化」。

最終，特內里費球會11月3日在社交平台X沉痛宣布迪米基爾離世消息，稱「任何言語都無法減輕我們的悲痛，也無法消除我們心中的巨大悲傷。我們與他的家人、摯友以及所有為這噩耗而哀悼的特內里費球迷同在。」

迪米基爾2015年於雷加利斯（Leganes）B隊出道，輾轉效力多間西班牙球會，去年加盟特內里費。消息一出，巴塞隆拿、皇家馬德里等球會相繼發文哀悼，向逝者家屬、隊友及球會致以慰問。