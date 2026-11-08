滑翔傘意外｜兩年間至少12宗事故　兩人殞命　議員倡完善發牌制度

馬鞍山昂平今午（8日）發生滑翔傘意外，一名滑翔傘男玩家降落時懷疑失控，撞傷3名行山客，各人頭、背受傷，需由直升機送院治理。中國香港滑翔傘協會副會長受訪時透露，早於約9個月前，已有傘友發現涉事男子的操作「甩漏」，驚悉疑「睇YouTube自學」。



近年滑翔傘運動愈趨普及，意外事故亦隨之增多。翻查資料，2024年至今，本港發生至少12宗滑翔傘意外，有兩人因此身亡。民建聯副主席、立法會議員葛珮帆指出，現時以滑翔傘提供出租或受酬航空服務，須向民航處申請許可證；非受酬活動則不屬有關許可證制度的涵蓋範圍。換言之，「自學上陣」目前無需持牌。她建議，納入更完善的發牌及強制實名登記制度，並劃定滑翔傘起降區及降落點，以保障安全。



2026年11月8日，馬鞍山昂平發生滑翔傘意外，3名行山客被撞傷。政府飛行服務隊派出直升機協助救援。（網上圖片）

滑翔傘出租或受酬要有牌 非受酬活動不受限

葛珮帆對今日（8日）馬鞍山昂平營地附近發生滑翔傘降落時，撞傷3名行山人士的事故表示關注，並祝願傷者早日康復。她表示，事件反映滑翔傘活動可能對地面公眾構成風險，促請政府調查事故原因，檢視現行安全措施及規管安排，防止同類事件再次發生。

她亦指出，現時以滑翔傘提供出租或受酬航空服務，須向民航處申請許可證；非受酬活動則不屬有關許可證制度的涵蓋範圍。《1995年飛航（香港）令》亦規定，任何人不得因魯莽或疏忽操作航空器而危害他人或財產安全。

民建聯副主席、立法會議員葛珮帆。（資料圖片/黃浩謙攝）

議員倡完善發牌制度 明確劃定起降區及落點

葛珮帆續指，民航處已與滑翔傘組織推行實名登記及裝備標籤安排，但政府仍須檢視現行制度的覆蓋範圍及成效。她建議政府研究將滑翔傘活動納入更完善的發牌及強制實名登記制度，要求教練及飛行員具備認可資格並完成登記，提升安全水平，亦有助當局在事故發生後查明相關人士身分。

她亦建議政府參考其他地區的經驗，研究進一步明確劃定滑翔傘起降區及降落點，訂明場地安全標準及操作者責任，並加強場地管理，減低對地面公眾的風險。

葛珮帆呼籲飛行人士接受適當訓練，飛行前做好風險評估，留意天氣及場地情況；降落時應確保降落區安全，避免危及其他人士。她亦提醒市民途經滑翔傘活動地點時保持警覺，留意周邊環境及上空動態。

▼ 2024年至今的嚴重滑翔傘事故 ▼

2025年12月，一名68歲男子在石澳龍脊玩滑翔傘，懷疑突遭一股強陣風吹襲。事主連人帶傘被猛烈氣流掀離地面並升至半空，其後失控墜落下方山坡昏迷，由政府飛行服務隊直升機救起送院，惜搶救後證實不治。

2025年12月，一名68歲男子在石澳龍脊玩滑翔傘，失控墜落下方山坡昏迷，由直升機送往東區醫院後，證實不治。（資料圖片/陳浩然攝）

2025年2月，一名64歲男子在馬鞍山昂平駕駛單人滑翔傘，在草地準備降落時懷疑氣流突變，滑翔傘急墜地面，事主受傷當場昏迷，幸急救後轉醒，由直升機緊急送往東區醫院救治。

2024年10月，馬鞍山昂平大草地亦曾發生與今日極為相似的意外。一名51歲男子駕駛滑翔傘降落時懷疑風向突變失控，滑翔傘連人帶傘直衝向遠足人群，猛烈撞向一名27歲女行山客，滑翔傘飛行員亦告受傷，兩人同告倒地，最終由直升機送院。

2024年6月，一名74歲退休警員在大嶼山大東山進行滑翔傘飛行，當時山上天氣驟變，事主飛行時疑被風吹入雲層後與同行友人失聯，其後被發現掛在樹上被困。消防、警方及飛行服務隊展開長達7小時的海陸空大搜救，最終在爛頭營附近陡峭山頭尋獲事主，送院後證實傷重不治。