黃大仙酒樓天降老鼠　擊中食客手臂留血跡　職員嚇到即刻彈開

去酒樓飲茶竟然遇上「天降老鼠」，更險誤中嬰兒。有網民在社交平台大吐苦水，指昨日（8日）在黃大仙一間酒樓品茗時，天花板竟突然跌下一隻老鼠，直接擊中大人手臂並留下血跡。而事主當時懷中正抱住僅4個月大的嬰兒，事後心有餘悸。不過，最令事主憤怒的並非鼠患問題，而是酒樓職員「退避三舍」的態度，事主怒斥：「現場完全睇唔到有任何應變能力！」《香港01》就事件向食物環境衞生署查詢。



有網友於黃大仙中心一酒樓用餐期間「天降橫鼠」，險擊中懷中嬰兒。事後職員「退避三舍」更令事主不滿。（Threads圖片）

事主發文表示，昨日上午約11時50分，與家人在黃大仙一間酒樓飲茶，當時手上正抱著4個月大的嬰兒。不料一隻老鼠突然從天花板墮下，先直接擊中大人的手臂，隨後跌落地上後毫無反應。事主指手臂上即時留有老鼠血跡，並形容當時情況危險：「如果跌歪少少，後果真係唔敢想像。」

然而，令事主感到最離譜的是酒樓職員的處理態度。事主指出，當時鄰桌至少有8名職員正在用膳，眼見食客遇上「天降老鼠」時，反而「全部人即刻彈開」。當中有人聲稱自己十分害怕，甚至退後幾步，眾人站在一旁袖手旁觀。事主諷刺：「係咪要我哋幫手清潔埋？」此時職員方拿出一個藍色膠籃將涉事老鼠蓋住。

事主慨嘆，食肆出現老鼠並不罕見，但仍屬嚴重衛生問題，但酒樓毫無危機處理能力更令他失望。事主透露，職員事後更辯稱店舖從未發生過同類事件，指該老鼠是「喺出邊跑入嚟」。

在事主質疑下，食肆職員拿出一個藍色膠籃將墮地老鼠蓋住。（Threads圖片）

墮下的老鼠擊中其中一名食客手臂，留下血跡。（Threads圖片）

事件在網上曝光後，引來大批網民熱烈討論。有網友留言，指「我覺得呢啲食肆全部都要開名」、「如果係我真係嚇死咗，點解唔公開邊間餐廳？」認為應公開餐廳資訊。