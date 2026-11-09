黃大仙酒樓天降老鼠｜食環署：衞生欠佳已提檢控　發消除蟲鼠通知

有網民昨日（8日）抱着4個月大的嬰兒，在黃大仙一酒樓品茗時，突然有老鼠從天花跌下，擊中其手臂並留下血跡。食物環境衞生署今晚（9日）回覆《香港01》查詢時表示，過去一年未有接獲有關該持牌食肆的鼠患投訴。惟署方今日已派員到場調查，發現涉事食肆衞生情況欠佳並有潛在老鼠侵擾問題，遂根據《食物業規例》（第132X章）向食肆持牌人提出檢控及發出「消除蟲鼠通知」要求改善。署方引述涉事食肆負責人表示，會安排停業及進行徹底清洗，以控制鼠患。



同時，食環署已將跟進範圍擴展至涉事食肆附近一帶處所，並發出3張「消除蟲鼠通知」及兩張「改善清潔狀況及維修通知」。



有網民於黃大仙中心一酒樓用餐期間「天降橫鼠」，險擊中懷中嬰兒。事後職員「退避三舍」更令事主不滿。（Threads圖片）

事主發文表示，昨日上午約11時50分，與家人在黃大仙一間酒樓飲茶，當時手上正抱著4個月大的嬰兒。不料一隻老鼠突然從天花板墮下，先直接擊中大人的手臂，隨後跌落地上後毫無反應。事主指手臂上即時留有老鼠血跡，並形容當時情況危險：「如果跌歪少少，後果真係唔敢想像。」

墮下的老鼠擊中其中一名食客手臂，留下血跡。（Threads圖片）

然而，令事主感到最離譜的是酒樓職員的處理態度。事主指出，當時鄰桌至少有8名職員正在用膳，眼見食客遇上「天降老鼠」時，反而「全部人即刻彈開」。當中有人聲稱自己十分害怕，甚至退後幾步，眾人站在一旁袖手旁觀。事主諷刺：「係咪要我哋幫手清潔埋？」此時職員方拿出一個藍色膠籃將涉事老鼠蓋住。

事主慨嘆，食肆出現老鼠並不罕見，但仍屬嚴重衛生問題，但酒樓毫無危機處理能力更令他失望。事主透露，職員事後更辯稱店舖從未發生過同類事件，指該老鼠是「喺出邊跑入嚟」。

在事主質疑下，食肆職員拿出一個藍色膠籃將墮地老鼠蓋住。（Threads圖片）

事件在網上曝光後，引來大批網民熱烈討論。有網友留言，指「我覺得呢啲食肆全部都要開名」、「如果係我真係嚇死咗，點解唔公開邊間餐廳？」認為應公開餐廳資訊。

食環署指出，根據《食物業規例》，任何從事食物業的人，不得明知而容受或准許任何食物業處所內有老鼠或昆蟲存在，並須採取一切合理地需要的措施保護食物，以免食物受到污染或變壞的危險。違例者會被檢控，一經定罪，最高可處罰款1萬元及監禁3個月，而有關食物業處所亦會被記錄違例分數，嚴重情況可導致牌照被取消。

署方稱，會持續跟進及覆查相關工作的成效，並採取適當的跟進行動；又指保障食物安全需要各方共同努力，除了政府部門持續監管和執法，食物業經營者及其他參與食物處理的持份者，亦須做好衞生管理，共同預防食物污染，保障公眾健康。