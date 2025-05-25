海洋公園「海洋摩天塔」昨晚故障無公布　17名乘客被困近2小時

海洋公園機動遊戲「海洋摩天塔」於昨晚（24日）8時許出現故障，17名乘客被困接近兩小時，最終於9時56分回到地面，園方今日（25日）始公布。海洋公園指已向機電工程署匯報事件，並將暫停運作「海洋摩天塔」至另行通告。



海洋公園機動遊戲「海洋摩天塔」於昨晚（24日）8時許出現故障，17名乘客被困接近兩小時。（海洋公園網站）

「海洋摩天塔」暫停運作至另行通告

海洋公園指，昨晚8時09分，「海洋摩天塔」運作期間出現故障訊號，安全系統啟動，因此暫停運作。工作人員即時按既定安全指引及操作程序，帶領17名乘客從摩天塔中間的安全通道離開遊戲設施。所有乘客於下午9時56分安全回到地面。海洋公園指已向機電工程署匯報事件，並將暫停運作「海洋摩天塔」至另行通告。

田北辰引述機電署調查：電子部件故障問題

實政圓桌召集人、立法會議員田北辰表示，他得悉後即時向機電署了解情況 ，今晚收到回覆，經過調查發現是電子部件故障問題，至於塔的機械裝置就無問題，所以當維修團隊更換電子組件後，今日摩天塔已回復正常運作 。

田北辰又引述署方表示，根據記錄，「海洋摩天塔」都曾經在2011年和2019年發生故障 。2011年是機械裝置有故障，導致觀景台的平衡有問題，需要維修；於2019年6月則是機門訊號發生故障，導致機動遊戲機未能運作，52名乘客須由園方職員協助下返回地面。

促重建設施或重大更新硬件軟件 研究加快帶乘客返回地面

田北辰指三次事故的成因來自不同的組件，「睇嚟唔涉及結構性嘅問題，咁都好啲……但係海洋公園同一個設施，每隔若干年就出現唔同部件嘅故障，真係難保幾年之後又會出現另一次故障喎！」他促園方需要認真真考慮，未來要加大投資，重建一個新設施，或是重大更新硬件軟件。

田北辰表示，摩天塔作為觀光遊玩設施，一定會有安全裝置系統，一旦遇到故障問題就暫停電運作，這絕對無可厚非；但他認為園方的散程序未來都可以優化一下 ，例如縮短同加快帶乘客返回地面，「變成一個鐘頭內呢？起碼唔使搞到受困乘客，半天吊擔驚受怕咁耐嘛！」