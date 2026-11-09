昂平滑翔傘意外後片段｜傷者坐地待救　拍片者斥玩家：已叫你別飛

馬鞍山昂平昨日（8日）發生滑翔傘意外，一名滑翔傘玩家疑降落時失控，撞傷3名行山客，所幸3人傷勢不算嚴重。事後有滑翔傘圈中人指，涉事玩家原來只是年初「睇YouTube自學」。網上有意外後現場片段流出，當時涉事滑翔傘男事主在草地默默收拾裝備，三名傷者則席地而坐等候救援。有外籍在場人士極度憤怒，拍片時直指男事主闖禍：「He finally crashed and hurt bunch of people!（他墜落撞傷一群人！）」隨後更當面指斥涉事男子：「I told you not to fly here and you did not listen!（我一早叫你不要在這裏飛行，但你不聽！）」



涉事滑翔傘玩家身穿白色短袖T恤、灰色長褲的男子，正低頭在昂平草地上默默收拾裝備背包，神情顯得凝重且未發一言。

昨午12時許，一名滑翔傘男玩家在馬鞍山昂平降落時懷疑失控，撞到3名行山客，令3人頭部及背部受傷，最後由直升機送院治理。網上有意外後現場片段流出，片長約36秒。片段甫開始，只見一名身穿白色短袖T恤、灰色長褲的男子，正低頭在昂平草地上默默收拾裝備背包，神情顯得凝重且未發一言。

當時拍片者一邊拍片一邊以英語說：「He finally crashed and hurt bunch of people. he hurt a woman and 2 kids.（他墜落撞傷一群人，他令到一名女人及兩名小童受傷。）」拍片者表示已經報警，隨後鏡頭轉向十多米外的山坡草地，清楚可見被撞傷的三名行山客正坐在野餐墊及草地上，其中女人抱著一個人的頭部，疑正等待救援人員到場。

三名行山客正坐在野餐墊及草地上，其中女人抱著一個人的頭部，疑正等待救援人員到場。

拍片者英文怒罵闖禍：I told you not to fly here!

拍攝者沿路走回滑翔傘男玩家身邊，此時身旁有途人詢問有否拍到撞擊瞬間，對方回應指撞擊發生得太快。拍片者其後直斥該名男玩家：「This guy… I told you not to fly here and you did not listen! And now the XXXX problem is for everybody!"（就是這個人……我一早叫你不要在這裏飛行，但你不聽！現在發生了問題要所有人幫你承受！）」

面對拍片者的連番痛斥，涉事白衫男全程低頭垂手收拾裝備，未有作出任何反駁或回應。

約9個月前已有滑翔傘愛好者在山上留意到涉事男子蹤影，發現對方操作上「甩漏、唔正常」，後來得知他是「睇YouTube自學」。

政府飛行服務隊派出直升機到昂平協助救援。（網上圖片）

馬鞍山昂平滑翔傘疑降落失控 撞傷3名行山客

一名女子被送往律敦治醫院接受治理。（馬耀文攝）

兩名少年亦被送往律敦治醫院治理。（馬耀文攝）