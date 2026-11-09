海洋公園海洋摩天塔故障｜有人被困逾2小時　消防72米高游繩救下

海洋公園觀光設施「海洋摩天塔」今午（9日）疑發生機件故障，觀光塔停在接近塔頂位置，約40名遊人被困，有人報稱不適。消防及救護員接報後趕到現場救援。據知大部分被困者，在海洋公園職員帶領下自行離開觀光塔，惟有一人被困塔內，須由消防「飛將軍」游繩救下。



海洋公園「海洋摩天塔」懷疑機件故障，觀光塔停在接近頂部位置，消防「飛將軍」游繩救出被困者。（Threads @ksaryn）

根據海洋公園網頁，「海洋摩天塔」的觀光塔可升至72米高空。從現場照片及影片可見，觀光塔停在接近頂部。現場所見，消防「飛將軍」從觀光塔垂下救援繩索，陪同被困者緩緩游繩而下。當時是下午近4時50分，而早在下午近2時半，已有網民在社交平台上載觀光塔故障的影片。換言之，由消防救下遊人一度被困高空逾兩小時。

警方及消防是在今午約3時半接獲報案，指海洋公園「海洋摩天塔」懷疑機件故障，觀光塔停在半空，有人被困及感不適。救援人員到場救出被困及不適的遊客。幸不適者經救護員檢查後毋須送院。

海洋公園回覆《香港01》查詢證實，今午2時21分「海洋摩天塔」在運作期間出現故障訊號，安全系統啟動，因此暫停運作，其間載有41位乘客。乘客在工作人員帶領下，由下午2時45分開始逐一從摩天塔中間的安全通道離開遊戲設施，第一名乘客於25分鐘內安全回到地面；至下午4時13分，40名乘客安全回到地面。另外一名行動不便的乘客亦於消防員協助下，於3分鐘內由摩天塔外部離開回到地面。園方稱，所有乘客均無大礙。

園方又指，會為「海洋摩天塔」進行全面檢修及重複測試以確保安全。

海洋公園「海洋摩天塔」懷疑機件故障，觀光塔停在接近頂部位置，多人一度被困。（羅日昇攝）

翻查資料，「海洋摩天塔」在2025年5月24日晚上8時09分亦曾經故障，17名遊客被困近兩小時，至晚上9時56分才在工作人員帶領下，經摩天塔中間的安全通道離開。海洋公園翌日始公布事件，稱已向機電工程署匯報，及暫停運作「海洋摩天塔」至另行通告。

根據海洋公園網頁，「海洋摩天塔」位於海洋公園高峰樂園的「海洋天地」海拔200米高位置，是東南亞其中一個最高的觀光塔，讓遊客飽覽南中國海360度的環迴景致。塔站72米，遊人登上觀光塔攀升後，可欣賞到香港仔和離島的海岸景色。