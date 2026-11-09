淺水灣MS牌法拉利F40小路出大路致城巴急煞　警拘38歲男子涉危駕

一輛掛上「MS」字頭「老爺車行駛許可證」的法拉利（Ferrari）F40經典跑車，上周六（7日）在淺水灣影灣園小路駛出淺水灣道大路時，從讓線路口直接駛出，險被一輛沿大路行駛的城巴撞到，更令城巴需急煞避開意外。事件引起網民廣泛討論，有人直斥法拉利司機駕駛態度欠佳，「差啲累鬼死架巴士」。事後，警方接獲兩宗有關司機駕駛態度問題的交通投訴。



警方今日（9日）表示高度關注事件，港島總區交通調查組主動介入調查及翻查相關片段後，今日鎖定涉案車輛，並在香港仔區以涉嫌「危險駕駛」，拘捕涉事38歲本地男司機，將會依法檢控他。



法拉利從影灣園小路駛出大路，壓在淺水灣道行車線，駛至的城巴司機及時煞停。（Threads royalch312）

事發經過被網民上載到社交平台。片段顯示，該輛掛上「MS」車牌的標誌性紅色法拉利F40跑車，正欲從「小路出大路」，車頭微微伸出路口，壓在淺水灣道的行車線上。此時，一輛雙層城巴正沿淺水灣道駛至路口，司機見狀隨即緊急煞車。兩車距離極為貼近，僅以分毫之差避過碰撞。法拉利司機在城巴停定後，再起步右轉入淺水灣道。

一輛身價高達數千萬元的經典跑車法拉利（Ferrari）F40，於今晚行經淺水灣道影灣園對開時從路口駛出。（Threads royalch312）

另一角度的影片可見，城巴從法拉利的右方駛至，惟法拉利司機從小路出大路時，只轉頭望向左邊，無望向右邊。亦有影片拍得城巴急煞時，巴士上一對疑為母子的乘客，被拋離座位撞向前方座椅。

影灣園外聚集了不少車迷及途人在路旁圍觀及拿手機拍攝，當法拉利與城巴「擦身而過」的一刻，場面相當驚險，不少目擊者不禁驚呼。

11月7日，一輛法拉利F40跑車在淺水灣影灣園小路駛出淺水灣道大路時，幾乎與駛至的城巴相撞，幸巴士及時煞停。惟巴士上有乘客被拋離座位，撞向前方座椅。（Threads @haveaniceday_free）

影片曝光後隨即引來大批網民熱烈討論。不少人直指法拉利司機險釀意外，留言痛批：「讓線直出，差啲累鬼死架巴士」；亦有網民關注城巴車廂內的狀況，擔心乘客：「（巴士）車上面啲乘客多得佢唔少喎，全部向前仆。」此外，由於該款傳奇超跑全球數量極少且價值不菲，亦有車迷慶幸雙方反應敏捷避過一劫，感嘆稱「地球上差啲又少一架F40」。

城巴表示，11月7日晚上近7時，城巴一輛973號線往赤柱方向的巴士駛至淺水灣道影灣園附近時，有車輛突然從讓線路口駛出。車長即時煞停巴士，事件未接獲受傷報告。城巴強調高度關注此等危害車長及乘客安全的駕駛行為，並重申巴士行車安全有賴所有道路使用者共同守護。

警方呼籲，司機駕駛期間應多加留意路面情況及遵守道路標記，以免發生意外及對其他道路使用者構成危險。「危險駕駛」是嚴重的交通罪行，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處罰款2.5萬元及監禁3年，市民切勿以身試法。

涉事跑車為身價高達數千萬元的經典跑車法拉利（Ferrari）F40。（資料圖片）

翻查資料，法拉利F40是慶祝建廠40周年而誕生的心血結晶，屬V8雙渦輪增壓車系進化，由法拉利創辦人 Enzo Ferrari生前最後親自定案的代表作。它於1987年發表，1992年停產。在2026年一場拍賣會上，一輛行車里數僅458英里（約737公里）的法拉利F40，更以660萬美元（近5,200萬港元）成交。