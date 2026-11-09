淺水灣法拉利F40出大路險被撞　警接獲兩宗投訴　MS牌是老爺車牌

淺水灣上周六（7日）發生驚險交通事故，網上一段短片拍攝到一輛價值不菲的經典跑車法拉利（Ferrari）F40，從影灣園小路駛出淺水灣道大路時，從讓線路口直接駛出，險被一輛城巴撞到。事件引起網民廣泛討論，有人直斥法拉利司機駕駛態度欠佳，「差啲累鬼死架巴士」。事後警方接獲兩宗有關司機駕駛態度問題的交通投訴，警方將案件列作「交通投訴」，交由香港島交通部調查及支援組跟進及調查。



涉事法拉利的車牌是以英文「MS」為首，再加上7個數目字，與一般車牌不同，亦受網民關注，不少人亦好奇。翻查資料，該類型車牌為「老爺車行駛許可證」（Movement Permit for a Classic Car），市民可填寫TD371A表格，向運輸署申請。



而「老爺車行駛許可證」申請條件如下：

(一) 申請人須為使用行駛許可證的車輛的車主。

(二) 申請的車輛必須最少有20年車齡，而且行駛的目的只是由一個埸地往另一個埸地，或只是參加由香港老爺車會或其他認可的組織籌辦/參與的活動。

(三) 許可證不能轉讓，而許可證費用亦不能退還。

(四) 行駛許可證授權有關的車輛在許可證的12個月有效期內最多在路上行駛12天；如須行駛更多次數，則必須領取一個新的許可證。

一輛身價高達數千萬元的經典跑車法拉利（Ferrari）F40，於今晚行經淺水灣道影灣園對開時從路口駛出。（Threads royalch312）

從社交平台流傳的片段顯示，該輛標誌性的紅色法拉利F40跑車當時正欲「從小路出大路」，車頭微微伸出路口，駛在淺水灣道的行車線上。此時，一輛雙層城巴正沿淺水灣道駛至路口，司機見狀隨即緊急煞車。兩車距離極為貼近，僅以分毫之差避過碰撞。法拉利司機在城巴停定後，再起步右轉入淺水灣道。

影灣園外聚集了不少車迷及途人在路旁圍觀及拿手機拍攝，當法拉利與城巴「擦身而過」的一刻，場面相當驚險，不少目擊者不禁驚呼。

城巴司機及時煞停。（Threads royalch312）

城巴表示，11月7日晚上近7時，城巴一輛973號線往赤柱方向的巴士駛至淺水灣道影灣園附近時，有車輛突然從讓線路口駛出。車長即時煞停巴士，事件未接獲受傷報告。

城巴高度關注此等危害車長及乘客安全的駕駛行為，並重申巴士行車安全有賴所有道路使用者共同守護。

影片曝光後隨即引來大批網民熱烈討論。不少人直指法拉利司機險釀意外，留言痛批：「讓線直出，差啲累鬼死架巴士」；亦有網民關注城巴車廂內的狀況，擔心乘客：「（巴士）車上面啲乘客多得佢唔少喎，全部向前仆。」此外，由於該款傳奇超跑全球數量極少且價值不菲，亦有車迷慶幸雙方反應敏捷避過一劫，感嘆稱「地球上差啲又少一架F40」。

涉事跑車為身價高達數千萬元的經典跑車法拉利（Ferrari）F40。（資料圖片）

翻查資料，淺水灣影灣園今日（7日）舉行2026年「影灣園名車盛會」，現場展示多輛名車，包括麥拿倫（McLaren）、法拉利（Ferrari）、林寶堅尼（Lamborghini）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）、積架（Jaguar）、瑪莎拉蒂（Maserati）、阿斯頓・馬丁（Aston Martin）、保時捷（Porsche）、賓利（Bentley）及愛快羅密歐（Alfa Romeo）等品牌。

法拉利F40更是慶祝建廠40周年而誕生的心血結晶，屬V8雙渦輪增壓車系進化，由法拉利創辦人 Enzo Ferrari生前最後親自定案的代表作。它於1987年發表，1992年停產。在2026年一場拍賣會上，一輛行車里數僅458英里（約737公里）的法拉利F40，更以660萬美元（近5,200萬港元）成交。