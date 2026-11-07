有片｜淺水灣千萬級法拉利F40小路出大路　城巴急煞避碰撞

淺水灣發生驚險交通事故。網上今日（7日）流傳一段短片，一輛價值不菲的經典跑車法拉利（Ferrari）F40，從影灣園小路駛出淺水灣道大路時，剛巧一輛城巴雙層巴士沿主路駛至，兩車距離極為貼近，險些相撞。幸城巴司機及時煞停，最終未有釀成碰撞，但已嚇得現場目擊者驚呼連連。



一輛身價高達數千萬元的經典跑車法拉利（Ferrari）F40，於今晚行經淺水灣道影灣園對開時從路口駛出。（Threads royalch312）

片段顯示，該輛標誌性的紅色法拉利F40跑車正欲「從小路出大路」，車頭微微伸出路口，駛在淺水灣道的行車線上。此時，一輛雙層城巴正沿淺水灣道駛至路口，司機見狀隨即緊急煞車。兩車距離極為貼近，僅以分毫之差避過碰撞。法拉利司機在城巴停定後，再起步右轉入淺水灣道。

影灣園外聚集了不少車迷及途人在路旁圍觀及拿手機拍攝，當法拉利與城巴「擦身而過」的一刻，場面相當驚險，不少目擊者不禁驚呼。

城巴司機及時煞停。（Threads royalch312）

影片曝光後隨即引來大批網民熱烈討論。不少人直指法拉利司機險釀意外，留言痛批：「讓線直出，差啲累鬼死架巴士」；亦有網民關注城巴車廂內的狀況，擔心乘客：「（巴士）車上面啲乘客多得佢唔少喎，全部向前仆。」此外，由於該款傳奇超跑全球數量極少且價值不菲，亦有車迷慶幸雙方反應敏捷避過一劫，感嘆稱「地球上差啲又少一架F40」。

涉事跑車為身價高達數千萬元的經典跑車法拉利（Ferrari）F40。（資料圖片）

翻查資料，淺水灣影灣園今日（7日）舉行2026年「影灣園名車盛會」，現場展示多輛名車，包括麥拿倫（McLaren）、法拉利（Ferrari）、林寶堅尼（Lamborghini）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）、積架（Jaguar）、瑪莎拉蒂（Maserati）、阿斯頓・馬丁（Aston Martin）、保時捷（Porsche）、賓利（Bentley）及愛快羅密歐（Alfa Romeo）等品牌。

法拉利F40更是慶祝建廠40周年而誕生的心血結晶，屬V8雙渦輪增壓車系進化，由法拉利創辦人 Enzo Ferrari生前最後親自定案的代表作。它於1987年發表，1992年停產。在2026年一場拍賣會上，一輛行車里數僅458英里（約737公里）的法拉利F40，更以660萬美元（近5,200萬港元）成交。