荔枝角長順街枱從天降擊傷女子　網民：死神來了、差啲爆頭｜有片

荔枝角長順街發生墮物傷人意外。今晚（9日）約6時15分，警方接獲一名男子報案，指有一張枱從高處墮下，跌於長順街17號美心集團中心對開，擊中他的年約32歲妻子手部、及其私家車。救援人員到場，將女事主送往明愛醫院治理。案件暫列「墮物傷人」，交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進。



荔枝角有膠枱從天而降，跌於長順街17號美心集團中心對開路面。（Threads @hithisisjr）

有網民上載拍攝到事發一刻的車Cam片段到社交平台Threads，可見事發時有多人途經現場，一名女子站在一輛泊於馬路邊的私家車後方，正打開車尾廂。此時一張長方形膠枱突然從附近大廈的平台飛墮，擊中私家車，只差分毫便會直接擊中女子身軀。她與剛好在旁邊行人路經過的數人均嚇至「彈起」，繼而呆站當場，舉頭望向上方。馬路另一邊的行人路有更多人，他們疑聽到膠枱墮地傳出的巨響，亦紛紛抬頭張望。

荔枝角有膠枱從天而降，跌於長順街17號美心集團中心對開路面，擊中一輛私家車及站在車尾的女子。（Threads @hithisisjr）

上載影片網民形容「真係黐線！無啦啦樓上有張枱飛落嚟好彩個女仔啱啱避開咗，如果唔係真係好大鑊。」又指若車主或事主需要片段，可傳訊息與他聯絡。

影片引起網民熱議，有人嘆站在車尾的女子「差啲爆頭」，亦有人直指「死神來了」，「呢單野（嘢）真係唔可以就咁算，差d（啲）殺左（咗）幾個路人」，甚至有人質疑是否有人故意將枱擲到街上，認為「呢啲要報警捉坐監、同謀殺冇分別」。

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則掉下該東西或容許該東西墜下的人，即屬犯罪，可處第3級罰款（1萬元）及監禁6個月。