小巴司機毒駕｜業界指司機質素參差　難強制驗毒　靠內部通報把關

今日（10日）早上警方在秀茂坪截獲一輛專線小巴，揭發44歲司機疑曾吸食冰毒，涉嫌藥後駕駛將他拘捕。小巴行車期間左搖右擺，幸未有發生撞車事故，車上7名乘客無恙。小巴業界指司機質素參差，但強調毒駕並不普遍。對於強制驗毒建議，他直言牽涉私隱難以實行，目前主要透過入職條款及內部通報機制把關。



小巴司機涉嫌藥後駕駛被捕。（馬耀文攝）

漢華小型巴士商會有限公司主席周宜慎表示，投身小巴業界近50年以來，旗下司機從未涉及毒駕，醉駕事件亦鮮有發生。不過，他承認業界司機質素參差，確曾有小巴司機涉嫌毒駕，但強調情況並不普遍。

對於社會有聲音建議強制司機定期驗毒，他認為牽涉個人私隱難以實行。以他旗下公司的司機為例，入職前須同意條款及相關守則，包括嚴禁醉駕及毒駕；公司亦會主動了解應徵者有否不良嗜好。若司機入職後被同事察覺有濫藥傾向，同事會即時通報；商會一旦發現異樣，會要求相關司機提交醫生證明，確認後方准復工，以全面保障乘客安全。

今日（10日）上午8時20分，警方接報懷疑一名專線小巴司機涉及藥後駕駛。人員展開調查，在油塘大本型展開跟蹤，沿途小巴左搖右擺險象環生，最終在約6公里外的秀茂坪安愉道將它截停。車上7名乘客無受傷，44歲小巴司機接受藥後測試，懷疑曾吸食冰毒被捕。