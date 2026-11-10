西灣河六旬男工疑遭電動工具割傷手掌　遺10厘米傷口浴血送院

西灣河發生工業意外。今日（10日）下午2時38分，一名63歲男工人於太康街1號使用電動工具期間，疑意外割傷手掌流血，傷口長約10厘米，他幸仍清醒，由救護車送往東區醫院治理。



醫院所見，事主需臥擔架床入院；一名男工友陪同送院。現時消息指，該工具疑為電鋸。



一名男工疑遭電鋸割傷手掌，清醒由救護車送往東區醫院治理。（梁偉權攝）

使用電動工具常見危害包括鋒利部份割傷

根據香港職業安全健康局《安全使用電動工具及手工具指引》，電動及手工具的常見危害包括觸電、火警或爆炸、因電擊而有機會導致人體從高處墮下、因電線拖地等而有機會導致滑倒絆倒、工具從手中鬆脱墮下擊中其他工友或途人、被飛出碎片或部件擊中、扭傷、拉傷或腱鞘炎等，亦包括今次事件中傷者遭遇的傷害，即被鋒利或危險部份割傷。

一名男工疑遭電鋸割傷手掌，清醒由救護車送往東區醫院治理。（梁偉權攝）

指引亦提醒安全要點，包括選擇適合工作需要的工具，如用途、形狀或大小等，確保工具構造良好，機身及護罩沒有損壞或裂痕；確保員工掌握所需的知識使用工具；使用工具時採取良好正確姿勢；實踐良好工作場所整理，如識別及保持通道暢通和高掛電線等；使用後應放回指定位置；定期為工具進行檢查、保養及維修。