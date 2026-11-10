1日2宗｜新蒲崗錢大媽職員菜刀切傷食指　中環女工用電鑽拇指骨折

今日（10日）發生兩宗工人傷及手指意外。中午12時58分，新蒲崗彩虹道36號「錢大媽」超市，據悉有一名48歲姓李女職員用菜刀切冷凍食材時，意外刀傷左手食指，遺下約2厘米長的傷口，同事立即報警；李婦清醒由救護車送往聯合醫院治理。



及至下午4時27分，警方接獲一名55歲姓李女子報案，指下午約3時在中環新海濱用地一處梯間使用電鑽期間失平衡，被機器傷及右手拇指，她自行乘的士到瑪麗醫院接受診治。據知，她的手指骨折及流血。



新蒲崗彩虹道36號「錢大媽」，一名女職員用菜刀切冷凍食材時，傷及左手食指。（羅日昇攝）

根據職業安全健康局指引，業界使用刀具前須清楚其特定用途，並考慮需處理的物料體積，選擇合適種類和大小的刀具來工作；操作刀具時須全神貫注，專心一致，並要緊握手柄，但避免過份用力。同時，應佩戴防切割手套及圍裙等防護衣物來加強保護。

另外，職安局的《手工具及動力手工具安全須知》指出，電鑽屬「動力手工具」的一種，因鑽嘴轉動速度極快而可引致非常嚴重的意外。工人開始使用前，要確保鑽嘴已安裝穩妥；使用時應穿上適當的工作服，禁止穿著鬆身衣服，以免被工具之轉動部份纏繞。