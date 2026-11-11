假冒支付寶騙案再現？網民呻儲蓄盡失　一文看行騙手法及預防貼士

近日社交平台Threads湧現求助帖文，多名網民嘆墮入假冒「支付寶（Alipay／AlipayHK ）」客服的電訊騙案。騙徒精確掌握受害人個人資料，訛稱事主誤開高昂保費的保險計劃，誘使其點擊釣魚連結進行「取消手續」，最終將事主銀行存款全數轉走。這類針對電子支付平台的詐騙劇本並非新招，警方過去曾多次搗破本地黑幫操縱的電騙中心。騙徒手法專業逼真，大眾應認清防騙套路，切勿將責任歸咎於受害人，齊心堵截無良騙局。



綜合多名苦主在社交平台分享的經歷，事主首先會接獲自稱是支付寶職員的來電，對方指其帳戶已開通「全方位意外保障服務」，若不立即取消，每月將被自動扣除1,280元保費，並指示事主登入一條特定連結取消，最終事主輸入銀行帳戶及密碼，戶口內的錢全數被轉走，畢生積蓄瞬間歸零。有受害人憶述：「我都有聽佢指示搞咗一大輪，真係好逼真，如果對方唔係AI，我都幾Sure係香港人。」，也有苦主嘆「我啱啱都被人詐騙，轉走咗全副身家40萬」。

不少網民在Threads上留言安慰事主：「騙徒太狡猾專業，防不勝防」、「唔係你嘅錯」、「錢無咗可以再搵」。

警方1月搗破電騙集團，集團以短租形式，租用了3個分別在九龍灣、觀塘以及葵涌的工廈單位，營運電話詐騙中心。（梁偉權攝／資料圖片）

警兩搗破詐騙中心 兩日打出400個電話

過去數年，執法部門曾多次針對此類假冒支付平台客服的案件展開拘捕。翻查紀錄，警方曾於今年1月及9月接連重擊此類集團，先後搗破3個由黑幫操控的電騙中心，拘捕12人，涉及20宗同類案件及200萬元騙款；9月底，旺角重案組再搗破一個以短期租約運作、開檔不足兩日即打出逾400通詐騙電話的電騙中心，拘捕包括25歲男主腦在內的8名男女。

今年上半年2254假冒客服案 暴增五成涉款3億

事實上，這類假冒客服電騙案件在全港呈現幾何級數急升。根據反詐騙協調中心 (ADCC)最新公佈的數字，僅在今年上半年，全港已錄得多達 2,254 宗假冒客服騙案，較去年同期暴升五成，涉案總金額更高達約 3 億港元。從初出茅廬的大專生、高學歷專業人士到退休長者均有人中伏。騙徒近期特別聚焦於電子錢包如支付寶（AlipayHK）、淘寶及網購平台，藉「取消收費保障」、「地址有誤」或「貨品賠償」三大劇本誘敵深入，市民稍有不慎便會落入精心策劃的心理圈套。

假冒客服三大藉口

取消保險，例如說「你在AlipayHK開通了保險，現在要扣錢，不想續費就打電話取消。」

地址錯誤：例如說「你的快遞地址不正確，請盡快填寫資料驗證。」

賠償貨品：例如說「不好意思，你的貨品已遺失，我們會按程序賠償。」

根據警方反詐騙協調中心（ADCC）發出的官方預警與防騙指引，市民如接獲聲稱是淘寶、支付寶等平台的客服來電，只要對方要求交出銀行帳戶密碼、轉帳至「安全戶口」或要求點擊不明連結，即屬詐騙。

香港警務處於官網提供支付寶騙案資訊。（警方網頁圖片）

根據官方公告與警方警示，Alipay／AlipayHK 的所謂「資金安全保障／百萬保障」是免費，自動為用戶提供，無需另外付費或續保。任何聲稱須付款或取消費用的要求，極可能為詐騙。

警方五個預防假冒客服騙案小貼士：

切勿回撥短訊內的電話或點擊不明超連結；

切勿與陌生人分享屏幕；

切勿隨意點擊超連結、下載手機應用程式、登入任何可疑網站或下載附件；

除了向有關機構查證外，市民亦可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號；

如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」查詢。