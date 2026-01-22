假冒支付寶客服行騙涉20案呃$200萬　警搗3個黑幫電騙中心拘12人

警方搗破3個由黑幫經營的電話詐騙中心，分別位於九龍灣、觀塘及葵涌，拘捕12名男子。調查顯示，集團至少涉及20宗案件，騙取高達200萬元。



集團會以短租方式，頻繁轉租工廈單位作詐騙中心，招聘成員打電話，提供講稿。講稿可見，他們會假冒「支付寶」的客服，遊說受害人進行身份認證等，又指示將款項轉帳指定戶口或交出理財密碼。警方檢獲的電腦證物，內藏超過1萬位市民的個人資料。



行動中，警方檢獲多部電腦、手提電話及電話卡，亦發現假冒客服職員的講稿。（梁偉權攝）

東九龍總區刑事部留意到，「假冒客服」騙案於過去半年有明顯升幅，警方經深入分析及情報收集後，鎖定一個活躍於本地，由黑社會團夥所操控的犯罪集團。集團租用了3個分別在九龍灣、觀塘及葵涌的工廈單位，營運電話詐騙中心。

警方昨日（21日） 展開拘捕行動，成功搗破該3個正在進行詐騙專案的中心，並以涉嫌「串謀詐騙」拘捕12人（21至38歲），包括3名骨幹成員。行動中，警方檢獲多部電腦、手提電話及電話卡，亦發現假冒客服職員的講稿。

集團提供講稿指導成員應對相關對答。（警方圖片）

案中犯罪集團分工精密，由骨幹成員前往營運詐騙中心，中心內設有專打電話的崗位，亦有成員專門負責招攬人員，去撥打詐騙電話。集團提供講稿，指導成員應對相關對答。據證物顯示，騙徒講稿提及，他們為「支付寶」平台，訛稱客戶揀選的「免費資金安全保障」計劃即將到期。有關犯罪集團警覺性十分高，會同時以短租的形式，使用分佈在香港不同地方的工廈單位作據點，每隔幾個月就會轉租到不同工廈單位，試圖逃避警方追捕。

有關騙案手法，騙徒首先會自稱為支付平台的客戶服務員，訛稱受害人採用了平台提供的保險收費服務，並要求收取相關費用；又或者聲稱有關服務即將到期，要求受害人繳費續保，否則會影響其信用評級。當受害人表示並沒選購任何相關服務時，騙徒會訛稱將電話轉駁到銀行職員，並聲稱可以協助取消服務。當另一名假冒銀行職員的騙徒，獲取受害人信任後，騙徒便會以不同藉口，例如身份認證等，誘騙受害人將款項轉帳指定戶口作「保證金」或交出理財密碼，以提供協助，其實騙取金錢。

集團以短租形式，租用了3個分別在九龍灣、觀塘以及葵涌的工廈單位，營運電話詐騙中心。（警方圖片）

警方初步檢驗涉案電話及電腦，發現內藏超過1萬位市民的個人資料，包括名字、電話號碼及身份證明號碼。 調查相信，集團由去年9月至今，已干犯20宗假冒客服的電話騙案，騙款高達200萬元港幣。調查仍在進行中，警方不排除有進一步拘捕行動，並相信尋獲更多牽涉案件。

東九龍總區科技及財富罪案組高級督察李泳鋒表示，今次為情報主導行動，警方在短時間成功打壓了一個由黑社會操縱的詐騙集團，及時在他們轉換工廈單位前，阻截詐騙中心繼續營運作，防止更多市民受騙，有效打擊黑幫收入的來源。

東九龍總區科技及財富罪案組總督察林詩棋及高級督察李泳鋒交代案件。（梁偉權攝）

警方指，不少受害市民被騙徒營造的時間限制、緊張氣氛所蒙蔽，匆忙過數，而想盡快處理問題因此墮入騙局。警方呼籲，市民應提高警覺，正式官方支付平臺不會要求市民透露銀行的資料及密碼，亦不會要求市民以轉帳方式進行身份認證。市民如果有任何懷疑，可以透過官方平台作出查詢，亦可以致電警方「防騙易」熱線18222或在防騙伺服器查詢。

案中大部份被捕人均為青少年，不法份子利用青少年賺快錢的心態，向他們訛稱只是作一個打電話的角色，只要不處理金錢便不會犯法。

警方重申，任何人只要牽涉在騙案任何一個環節，已墮入法網。警方呼籲，青少年切勿因為「搵快錢」而參與任何犯罪活動，亦不要租借賣個人資料、銀行戶口以及電話號碼等。一旦干犯 「串謀詐騙」或「洗黑錢」罪名，最高刑罰為監禁14年，市民切勿以身試法。