西灣河太安樓地獄男廁翻新　曾被封全世界最臭　直擊最新工程進度

西灣河太安樓商場作為區內飲食地標，備受區內外市民關注。但除飲食「掃街」以外，太安樓另一著名「景點」男廁所亦「臭名遠播」，一度被網民形容「鬼域廁所」、「地獄男廁」、「全世界最臭廁所」，笑指「可謂商場男廁中，最污糟冤臭榜中之首」。有網民昨日指，該男廁正進行大翻新，預計11月18日完成工程，有望換新面貌。



▼太安樓廁所裝修前▼

太安樓廁所設施顯得殘舊掉色，地板和牆身發霉。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片.）

但不少街坊留言均對翻新工程不抱期望，「睇下整完幾耐會還原」、「行過都望過，基本上啲間隔無變。以前廁格好窄，入咗去好難關門及轉身，我諗新裝後情況無變。以致於，成日大屎唔沖，或大量垃圾或煙頭喺坐廁或尿兜，遲啲都會打回原形」。

亦有街坊指女廁的情況更為惡劣，「咁你要去女廁參觀一下個廁所勁恐怖好似鬼屋咁樣...本身都勁急尿，然後都忍住去咗西灣河嗰個運動場」。

▼網民分享太安樓男廁最新情況▼

有網民發文，指「被叫做鬼域廁所嘅太安樓男廁，而家緊密維修中」。（ 筲箕灣西灣河關注組Aldred Lee）

男廁工程10月5日起開始 預計11月18日完工

《香港01》記者今日到太安樓採訪，發現男廁門上貼出告示，自本年9月起陸續進行渠務及裝修工程，而男廁維修則在10月5日起開始，預計11月18日完工。另有一張3月中旬的告示顯示，商場男、女廁曾遭人破壞水箱及設施，水箱內被人放藥水樽及撒奚錢。

商場管理處在現場告示中建議，前往太安樓覓食的市民於工程期間可移步至鄰近的替代設施，包括步行約3分鐘即可抵達的西灣河市政大樓公共廁所，或鄰近海寧街公廁。

過往的太安樓男廁，裝修殘舊，牆身有批盪掉落，牆壁及地磚都有很多污迹。如廁設他如尿槽多處生鏽，而且沒有任何遮擋；廁格則沒有廁門。

有網民認同廁所嚇人，適合拍攝恐怖電影，「呢度拍《恐懼鬥室》一流」。不過亦有人持相反意見，「最多話佢殘啫，最臭一定唔係啦！」、「講真，其實好多茶樓仔個廁所，都係咁污糟邋遢」，更有人舉出其他「臭名遠播」的廁所，認為太安樓商場廁所不算誇張。