西灣河太安樓地獄男廁料11.18大變身　商戶苦笑揭變最臭廁所真相

西灣河太安樓商場男廁「臭名遠播」，一度被網民形容為全世界最臭廁所，指是「鬼域廁所」、「地獄男廁」。正值近月太安樓商場男廁進行裝修，預料11月18日完成翻新，記者走訪商戶，竟獲回應指對裝修後廁所環境能改善不抱期望，並解釋廁所之所以越來越骯髒及臭氣沖天的原因，竟是「外來人」破壞所為。



▼太安樓廁所裝修前▼

太安樓廁所設施顯得殘舊掉色，地板和牆身發霉。（facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片.）

早年被網民形容為「全世界最臭廁所」的太安樓商場男廁，近日有網民指正進行裝修。

《香港01》記者今日（11日）到太安樓採訪，發現男廁門上貼出告示，自本年9月起陸續進行渠務及裝修工程，而男廁維修則在10月5日起開始，預計11月18日完工。另有一張3月中旬的告示顯示，商場男、女廁曾遭人破壞水箱及設施，水箱內被人放藥水樽及撒奚錢。

商場管理處在現場告示中建議，前往太安樓覓食的市民於工程期間可移步至鄰近的替代設施，包括步行約3分鐘即可抵達的西灣河市政大樓公共廁所，或鄰近海寧街公廁。

▼網民分享太安樓男廁最新情況▼

有網民發文，指「被叫做鬼域廁所嘅太安樓男廁，而家緊密維修中」。（ 筲箕灣西灣河關注組Aldred Lee）

記者向一名鄰近廁所旁邊的女商戶了解，她指商場女廁衛生情況極差，形容「一句講晒無人理」，認為「個廁所咁污糟邋遢」應找來清潔工人駐場清潔。她指，因自己店舖內設有獨立廁所，向來不使用商場廁所。

梁先生接受記者訪問時，苦笑回應對裝修後男廁環境能得到改善不抱期望。（黃偉民攝）

商戶嘆非管理清潔不善 實為「外來人」屢屢破壞

在太安樓經營多年的日昇眼鏡店負責人梁先生接受記者查詢時，當提及商場男廁的衛生條件，他笑言狀況的確堪憂，但原因並非管理不善、清潔不足等因素。他指，商場廁所原為帶鎖的商戶專用廁所，但歷年來屢遭「外來人」破壞，中門大開後廁所內的設施亦「亂晒龍」陸續被毀。他認為大廈管理已做得「非常好」，但被問到會否寄望重新裝修後男廁環境能得到改善時，他只苦笑回答「不寄望」。

另一名商場食肆女員工亦表示「大廈管理好難做」，即使已頻繁更換女廁門鎖，仍經常被人撬爛。她指，女廁「污糟邋遢」地上常有污漬，抽水馬桶亦早失靈需自行倒水沖廁，洗手盤的水龍頭更只剩一個仍可使用。但問題最大的，是女廁大門常常遭人撬毀，她曾經在如廁時遇上男士闖入女廁，須請對方離開場面尷尬。她希望廁所裝修後能保留現有廁格數目，最重要是加裝大門。