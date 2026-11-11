警聯消防落馬洲搗黑幫操控鬼油站　檢8000升柴油將檢控62歲營運者

邊界警區刑事部今日（11日）聯同消防處打擊非法燃油轉注特遣隊，在落馬洲進行針對性打擊非法加油的行動，於青山公路搗破一個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約8,000公升柴油，市值約30萬元。



行動中，人員同時發現大批入油工具，並截查一名62歲男子，他涉嫌營運非法加油站，違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。消防處已檢走涉案汽油，並會向法庭申請充公。



警方聯同消防處在落馬洲打擊非法加油活動，於青山公路搗破一個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約8,000公升柴油，市值約30萬元。（警方提供）

警方指，該非法加油站鄰近民居，未有裝設專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，將對周邊市民及建築物構成嚴重安全威脅，後果不堪設想。

警方與消防處會繼續採取執法行動，打擊非法燃油轉注活動。市民可致電消防處24小時舉報熱線5577 9666，舉報懷疑非法燃油活動。

警方聯同消防處在落馬洲打擊非法加油活動，於青山公路搗破一個懷疑由三合會操控的非法加油站，共檢獲約8,000公升柴油，市值約30萬元。（警方提供）

根據《消防（消除火警危險）規例》（第95F章），任何人為業務目的而管有或控制受管制物質，以轉注入汽車油缸，即屬犯罪。《危險品條例》（第295章）亦規定，除非領有牌照或獲豁免，否則任何人製造、貯存、運送或使用危險品，即屬犯罪。一經定罪，首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，其後每次定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁一年。