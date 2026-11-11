海關一連兩日搗上水及深水埗3私煙倉　檢$265萬貨拘3男女

海關於昨日至今日（10至11日）分別在上水及深水埗進行反私煙行動，搗破3個私煙儲存倉，檢獲共約59萬支懷疑私煙，估計市值約265萬元，應課稅值約195萬元，並拘捕2名內地男子及一名本地女子。



行動中，人員搗破3個私煙儲存倉，檢獲共約59萬支懷疑私煙，估計市值約265萬元，應課稅值約195萬元，並拘捕2名內地男子及一名本地女子。圖為其中一名被捕男子。(梁偉權攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組高級調查主任史駿寧交代案情指，昨日中午，海關人員在上水巡撫街截查一名可疑男子，在其袋中搜出少量懷疑私煙。關員隨即將他帶到附近一間地舖搜查，在舖內發現另一名涉案男子，並起出約36萬支懷疑私煙。其後，關員再押解涉案男子至區內另一唐樓單位作跟進調查，在該單位內再檢獲約13萬支懷疑私煙。兩名被捕內地男子年齡分別為26歲及37歲。

行動中，海關成功搗破3個私煙儲存倉，檢獲共約59萬支懷疑私煙，估計市值約265萬元，應課稅值約195萬元，並拘捕2名內地男子及一名本地女子。圖為位於上水的私煙倉。（海關提供）

另外，海關今日中午再在深水埗進行反私煙行動，在欽州街截查一名可疑女子，在其手袋內檢獲1,000支懷疑私煙，遂拘捕該名67歲本地女子。關員隨後將她押解至附近一個唐樓劏房單位搜查，在單位內再起出約10萬支懷疑私煙。

海關相信是次行動已成功搗破3個供應北區及深水埗一帶的私煙儲存及分銷中心。涉案人士為減低風險，企圖將私煙分散儲存於較偏僻的空置店鋪及平庸的唐樓單位內，以增加海關偵查難度。

海關重申，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用的電郵帳戶及網上表格，舉報懷疑私煙活動。