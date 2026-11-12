青衣近青馬觀景台車禍　警察電單車與專線小巴相撞　鐵馬翻倒路中

青衣發生涉及警車交通意外。今日（12日）下午2時許，據報一輛警察電單車，駛至青衣西北交匯處近青嶼幹線觀景台對開時，與一輛專線小巴相撞。警察電單車被撞至翻倒，幸無釀傷亡。警方將案件列作「交通意外無人受傷」處理。



網上圖片所見，警察電單車翻倒在中線位置；小巴則疑正在轉線，大部份車身已駛入中線，右尾車小部份車身則仍在右線。另一輛警察三輪電單車，停在事故現場後方指揮交通。警方正調查車禍起因。

警察電單車與小巴相撞，電單車翻倒地上。(圖片來源：FB/馬路的事討論區)

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