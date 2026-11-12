扮銀行職員及會計師誘債務重組　警拘45歲無業婦　涉6案呃$490萬

警方搗破債務重組騙案，揭發騙徒假扮銀行及會計師樓職員，聲稱提供債務重組服務，租用共享辦公室誘騙受害人交出現金。警方拘捕一名45歲女子，她被暫控「串謀詐騙」罪，今早（12日）已提堂。行動中，警方起回約100萬元懷疑騙款。調查顯示，被捕人涉嫌與6宗債務重組騙案有關，涉款高達490萬元。



騙徒租共享辦公室扮會計師樓，誘「債務重組」收現金，圖中為收據。（梁偉權攝）

天眼鎖定疑犯拘45歲婦 涉6宗騙案$490萬

警方於10至11月份接獲3名受害人報案，報稱在今年4至8月接到冒稱是銀行職員的騙徒電話，騙徒訛稱可以提供債務重組服務。受害人信以為真，並按騙徒指示於6至11月期間，在旺角及長沙灣內的共享辦公室內，與一名自稱會計師樓職員的騙徒見面，對方要求受害人交出現金作債務重組之用。受害人信以為真交出現金，其後發現債務沒有被重組，思疑受騙，於是報警。消息指，數名受害人原本已負債百萬以上，最高一宗涉款達280萬元。

旺角警區重案組第二隊案件主管偵緝高級督察黃穎珩指，旺角警區人員透過「銳眼計劃」閉路電視片段，鎖定疑犯身份，昨日（11日）在深水埗區，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪名拘捕一名45歲本地女子。

警方調查發現，被捕人曾以同樣手法，於10月及11月在旺角及荃灣區內，交收另外3名受害人的款項。6宗案件一共涉款達490萬元。拘捕過程中，警方在被捕人身上起回大約100萬元現金，相信是從受害人身上騙取得來。

時租共享辦公室兼冒用他人登記電話 無業婦今早提堂

調查顯示，騙徒使用他人名義登記的儲值卡，以本地電話號碼致電受害人行騙。被捕人其後以時租的方式租借一些共享辦公室，約見受害人以騙取信任，並在辦公室內騙取受害人交出款項。被捕人亦會利用受害人急需現金的心態，約受害人在街頭或商場見面交出款項。被捕人報稱無業，被警方暫控一項「串謀詐騙」罪，今早（12日）已於西九龍裁判法院提堂。

警方提醒市民，若收到自稱銀行職員、會計師樓職員來電，應主動向銀行及相關機構核實對方身份。市民如欲申請貸款，應避免透過一些聲稱自己是提供財務中介服務，但以不同藉口要求借款人支付不同費用或將款項交予他們的人士。另外，市民如需透過中介向財務公司借貸，應先在公司註冊處查核中介公司的身份，並考慮直接向銀行或信譽良好的財務公司申請貸款。

警方檢獲100萬元現金，相信為被捕人向受害人收取的騙款。（梁偉權攝）

市民如有懷疑，可以致電警方防騙易24小時熱線18222查詢。警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第159C條，一經定罪，最高刑罰為監禁14年，市民切勿以身試法。