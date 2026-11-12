中環康樂廣場菲漢遭毆留醫5日不治　兩同鄉早前被捕　警改列謀殺

中環康樂廣場上周六（7日）晚，有一名41歲菲律賓籍男子疑因態度問題，與兩名同鄉爭執，被人以拳打腳踢；事主頭部重創，陷入昏迷，由救護車送往瑪麗醫院搶救。中區警區重案組接手跟進後，翌日（8日）拘捕兩名分別44歲及52歲、同為菲律賓籍的男子。41歲男事主留醫約5日後，至今日（12日）下午2時26分證實死亡。警方今日晚上表示，案件改列為「謀殺」案跟進。



警方表示，該兩名被捕男子均已被暫控一項「意圖造成身體嚴重傷害而傷人」罪，案件已於前日（11月10日）在東區裁判法院提堂。該兩名被捕男子，現時還押懲教署看管。由於該名受傷男子於今日下午被證實死亡。警方經進一步調查後，將案件改列為謀殺案。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。



中區警區重案組正積極調查案件。任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3660 1218與調查人員聯絡。



11月7日，一名41歲菲律賓籍男子遭兩名同鄉拳打腳踢，頭部受傷，昏迷送往瑪麗醫院搶救；留醫至11月12日不治。（資料圖片）

案發在上周六（7日）晚上8時58分，一名外籍男子被發現在康樂廣場對開暈倒。警方初步調查，相信41歲菲律賓籍事主曾在上址疑因態度問題，與兩名同鄉爭執，其後被兩人以拳腳襲擊。事主頭部重創，陷入昏迷，由救護車送往瑪麗醫院搶救。

警方將案件交由中區警區重案組跟進。經調查後，調查人員於翌日（8日）在九龍城及灣仔區，以涉嫌「傷人」，拘捕兩名分別44歲及52歲、同為菲律賓籍的男子。

被捕兩人中，其中一人持行街紙留港，另一名被捕人持有香港身份證；至於死者亦為香港身份證持有人。