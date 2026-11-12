周慧賢被殺案　被告遭盤問時否認常穿名牌　但認穿著LV外套去自首

瑜伽導師周慧賢身中逾40刀，伏屍在尖沙咀麗思卡爾頓酒店房案，其前男友勞浚銘涉嫌謀殺案（HCCC148/2024），今（12日）在高等法院續審，勞接受控方盤問，控方對勞的用錢態度提出質疑。



被告勞浚銘在盤問下稱他並非常穿名牌，只有一對Gucci球鞋。但被問自首時的衣著時，他承認當時穿著Louis Vuitton (LV)外套去自首，並澄清那是時任女友送他的生日禮物。控方質疑，勞聲稱財困，為何仍月花上萬元租跑車代步，勞說因為習慣了。

控方亦質疑勞與周交往期間，周曾多次報警，勞澄清無作危害周安全的行為，又指周報警時他也曾報警，法官質疑是否涉浪警力，勞稱他沒有因此而被捕。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢(23歲)。

被告勞浚銘承認他到警署自首時，身穿Louis Vuitton外套，但指那是時任女友所送生日禮物。（資料圖片)

女死者周慧賢。（網上圖片)

與周一起時曾租過3部名車

控方指勞聲稱當時按周要求，曾租借名車如：Aston Martin、Mercedes-Benz及Porsche（保時捷)代步，每月車租逾萬元。勞稱當時是按周要求而租那些車，並指第一輛租的是Mercedes-Benz ，但周不喜歡，之後換成保時捷四座位，至2022年3月再換成Aston Martin兩座位。

習慣駕車繼續租

控方指，勞聲稱有財困問題，為何不租平價車。勞稱他其實不需要駕駛，但周認識車房老闆，對方願意出借名車給「P牌」。他承認：「（車）唔係我揀嘅，但係我畀錢。」控方又指，兩人在2022年4月頭已分手，但勞在同年5月仍有租車，勞承認那時並非為周租車，但稱已習慣駕車，沒想這麼多。

分手後仍有光顧日本貴價餐廳

此外，控方指勞聲稱與周共膳常光顧貴價餐廳，每次消費要1千至3千元，並引述記錄指，勞在2022年5月14日，曾在貴價日式餐廳消費3964元。勞稱分手後不多於3次光顧此餐廳，強調這並非習慣，因為習慣是指日日去。

與周拍拖曾多次報警 官質疑浪費警力

控方又問到勞與周拍拖期間曾多次報警，勞強調他沒有做過危害周安全的事，又稱他有次他見周報警，於是他亦報警。法官郭啟安關注勞是否浪費警力，勞說：「都冇拉我，其實我都無原因報警。」官問：「咁你都係浪費警力？」勞承認他是無原因下報警。

自首時穿的名牌外套是時任女友送的

控方又問到勞與周拍拖時，是否常穿名牌。勞否認，並稱他很少穿名牌，僅有一雙Gucci鞋。但他承認到警署自首時，身穿LV外套，但指該外套是其時任女友X小姐送的生日禮物，與周無關，他亦同意警方在涉案酒店房內找到他的LV斜揹袋。