蔡天鳳案｜鄺港傑回龍尾村見帳篷沾血電鋸　畫面太震撼沒細問鄺球

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），審訊今(12日）在高等法院續審，首被告鄺港傑續透露他事發當晚，他與鄺球回到龍尾村單位，並在屋內看到的情形。



鄺港傑稱，他下午離開龍尾村，晚上應父親鄺球要求過去一趟，他稱與鄺球吃過飯後，兩人一同回到龍尾村的單位。鄺港傑問父如何處理了事情，他指鄺球沒有回答，只是打開了大房的房門，他看到房內有一個帳篷，內裡有膠箱，膠箱旁有電鋸，電鋸上有血。鄺稱他當時理解，應該是蔡的部份屍體應已被肢解。鄺港傑稱，當時的畫面好震撼，他當時都好驚，不知可以說甚麼好，故亦沒有問鄺球詳情。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

女死者蔡天鳳。（Abby Choi IG)

首被告鄺港傑稱他在龍尾村見到的畫面太震撼，都沒有再問鄺球詳情。(資料圖片)

鄺港傑稱，他曾問父親鄺球(圖)如何處理了事情，其父沒有回答，只打開了大房的房門。(資料圖片)

回加多利山見譚方駿在沙發上睡覺

鄺港傑稱，他當日下午離開龍尾村後，先在大埔停留一回，隨後離開，並曾致電弟弟鄺港智，知他在尖沙咀，便開車前往接弟弟，之後往銅鑼灣找李瑞香和蔡的女兒X，並載3人回到加多利山的單位。他們約晚上7時許到達，當時蔡的丈夫譚方駿在沙發上睡覺。李瑞香曾問他為何臨時要她接X放學，鄺說：「Abby唔得閒，約咗人。」

傍晚鄺球要求見面

鄺港傑稱他約傍晚7時半離開加多利山，並把車泊在荃灣，之後和鄺球通電話，鄺球問他可否過那邊找他。鄺港傑遂乘搭的士到大埔，兩人在一間茶餐廳見面，他有叫食物，但沒有胃口進食，兩人約晚上10時回到龍尾村的單位。

問鄺球如何處理 鄺球只打開大房門

鄺港傑稱，他回單位後有問鄺球如何處理事件及有否報警。鄺球未有回答，但打開單位內大房的房門。鄺港傑看到該房的地下有一塊「草草擺喺度嘅帆布」，帆布上有個帳篷。該帳篷打開，連蓋的膠箱放在地下。由於膠箱是透明，鄺港傑指可以看到箱內有被鋪包住的物體，被鋪一端有血滲出。帆布上則有一個鋸木用的電鋸。其代表大律師 Trevor Beel問，以他所見蔡的屍體是否仍在膠箱，鄺稱是。

看到電鋸上有血跡

鄺港傑又稱，帳篷是他早年買放在荃灣單位，他沒問父親為何拿到龍尾，也沒問父親為何放在大房。他續稱，在房間見到電鋸時留意到刀片上面有少許血。辯方問，鄺當時有無與父親談及此事？鄺說沒有，並說：「我望到嗰時都驚訝㗎自己，我唔知可以同佢（鄺球）講啲咩問題。」

警員早前作供時提及龍尾村單位的平面圖。（01製圖）

涉案的龍尾村單位在地下。（梁偉權攝）

見血推測蔡的部份屍體應已被肢解

鄺又指，他見到血跡時有作揣測，認為：「Abby(蔡)嘅屍體，有某部份應該被肢解咗，因為我見到被舖嘅一端有血吖嘛。」他又補充見到很多血，但他見到血後沒作任何舉動。辯方問及大房的藍白間條帆布，鄺指他晚上回村屋後，帆布原本是很隨意地舖著，他應父親要求：「舖好啲，並用膠紙黐好佢。」

無問太多因畫面已太震撼

辯方問，鄺球有沒有解釋為何要他黐好帆布？鄺港傑稱沒有，指他：「嗰刻冇思考咁多，思考唔到咁多嘢，因為我見到嗰個畫面已經好、好、好震撼啦，blank out咗。」

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