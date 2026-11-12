海關機場拘菲律賓抵港內地漢　揭$600萬可卡因扮朱古力藏手提行李

海關今日（12日）在香港國際機場偵破一宗旅客販運毒品的案件。人員替一名從菲律賓馬尼拉飛抵香港的48歲內地男旅客清關時，在其手提行李內檢獲約5.5公斤懷疑霹靂可卡因，估計市值約600萬元，遂把該名男子拘捕。海關表示，案件仍在調查中。



從圖片可見，不法份子將懷疑霹靂可卡因包裝成朱古力零食，更刻上一道一道壓痕，企圖以假亂真，逃避海關偵查。

行動中，海關檢獲約5.5公斤懷疑霹靂可卡因，估計市值約600萬元，並拘捕一名男子。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

行動中，海關檢獲約5.5公斤懷疑霹靂可卡因，估計市值約600萬元，並拘捕一名男子。（海關提供）

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。