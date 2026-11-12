嶺南中學疑欺凌｜校方：高度重視及啟動危機處理　教局：十分關注

港島杏花邨嶺南中學懷疑校園欺凌事件引起關注，一名13歲患聽覺障礙、自閉症、過度活躍症及學習障礙的男生，前日（10日）疑被同窗拳打及腳踢下半身；警方反黑組接手跟進。



《香港01》記者今早（12日）往學校了解，訓練主任稱「之後睇下喺懲處上、教導上再去跟進，包括訓輔導、社工的支援等。」該校晚上進一步回覆《香港01》，指校方高度重視該宗學生衝突事件，已第一時間嚴肅跟進，並啟動危機處理機制，正全力配合警方調查；並重申對校園欺凌「零容忍」。教育局則指，十分關注事件，已提醒學校加強訓輔工作。



港島杏花邨嶺南中學，懷疑發生校園欺凌事件，家長報警追究。（黃偉民攝）

嶺南中學：高度重視 嚴肅跟進

嶺南中學表示，周二（11月10日）校內發生一宗學生衝突事件，校方高度重視，並已第一時間嚴肅跟進。學校在知悉事件後，隨即啟動危機處理機制，展開調查及聯絡涉事學生家長，並於翌日陪同家長報警求助。目前，校方正全力配合警方調查，同時與教育局保持緊密聯繫，並為相關學生提供適切支援。由於事件已交由警方跟進及涉及學生私隱，校方不便透露詳情。

嶺南中學續指，深信優良校風建基於「嚴而有愛、公平公正」的原則。對於任何校園欺凌及違反校規行為，校方一律採取「零容忍」態度，絕不姑息。在嚴格執行紀律處分的同時，校方已即時為受影響學生提供安全保護及情緒支援，並由訓輔組協助涉事同學深切反思行為、承擔責任，懇請社會各界給予學生改過遷善的機會。

此外，校方亦已加強校園巡察與監察，並透過班級經營及德育課，深化學生的情緒管理與同理心教育。校方一直致力培育學生學會尊重他人、明辨是非及守法守規，成為有承擔的良好公民。

港島杏花邨嶺南中學懷疑發生欺凌事件。（黃偉民攝）

教育局：十分關注 繼續與學校保持聯絡

教育局表示，十分關注事件，在接獲呈報後已即時聯絡有關學校，要求學校嚴肅跟進，為學生提供所需的支援及輔導。學校已即時啟動危機處理小組跟進，並會與有關學生家長保持聯繫及提供支援。

教育局重申，對校園欺凌一直採取「零容忍」的政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，並為學校提供清晰的指引，詳細列明學校在處理欺凌事件的原則、程序、方式及跟進工作，亦要求學校必須正視和以積極認真的態度處理每一宗欺凌事件。

由於警方正調查事件，教育局不宜就事件作出進一步評論或透露有關詳情。教育局已提醒學校加強訓輔工作，並會繼續與學校保持聯絡，提供適切的支援和意見。

有網民指其姪兒在嶺南中學被欺凌，不滿校方處理手法和態度。（Threads截圖）

網帖稱姪兒遭集體欺凌跟蹤恐嚇 轟學校懲處兒戲

疑被欺凌的男生，其家人早前在網上發文，稱姪兒在嶺南中學被集體欺凌，家人已經帶他往醫院驗傷，並在警署正式立案，批評校方「給出的處分，竟然只是記一個小過及停課三日」。

已退學學生留言稱曾遭欺凌

帖文引來迴響，有自稱已退學的學生分享同類經歷，並點名其中一名同學，偕其他同學宣揚其家人的姓名和地址；又曾跟蹤他。另外，他投訴不見書包，卻反而被記缺點。《香港01》亦接獲家長反映，指其小朋友亦曾經在學校因事與老師爭執，雙方發生肢體碰撞；惟當時未有報警，校方事後亦未有處理事件，認為與學校的教育方針背道而馳。

一名自稱已退學的學生在帖文下留言，稱曾遭遇類似的欺凌情況。（Threads截圖）

涉多名同級生 有人曾拳打及踢下半身

消息稱，懷疑被欺凌的13歲男生，患有聽覺障礙、自閉症、過度活躍症及學習障礙，他與其他涉事學生同級，但互不認識，亦無結怨。

前日（10日）下午近2時，該名男生在學校地下籃球場用膳期間，據悉被多名學生嘲笑，並被多人輪流揮拳襲擊，打向手臂及踢向男生下半身；有人亦曾將籃球扔向男生背部。男生自衛期間，曾回踢其中一名施襲者。事後學校聯絡該名男生母親，她在輔導員陪同下，昨日（11日）前往柴灣警署報案，警方現正翻查學校閉路電視調查。

男童無表面傷 警方反黑組跟進

警方表示，昨日接獲報案，指一名13歲男童於11月10日，在柴灣區一學校內懷疑被人用手襲擊。經初步調查，案件列作「普通襲擊」，交由東區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。該名男童沒有表面傷勢，清醒被送往東區醫院檢查。案件列作「普通襲擊」跟進。

教育局要求全港公營學校訂定反欺凌政策

根據香港特別行政區政府教育局政策及立法會文件，當局對校園欺凌一貫採取「零容忍」原則，重申絕不接受任何形式或原因的暴力與威嚇行為。局方在《學校行政手冊》中明確要求全港公營學校推行「全校參與」模式訂定反欺凌政策，一旦接獲舉報，校方必須按危機處理機制即時介入，保障受害人安全並制止惡化；若事件涉及嚴重肢體傷亡、跟蹤恐嚇等涉嫌違法情節，校方除了通報教育局外，亦應主動轉介或配合警方跟進調查，絕不能將嚴重衝突淡化為普通學生爭執。