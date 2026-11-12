旺角毒品車衝路障撞私家車　再剷行人路撞竹棚　24歲男司機被捕

旺角發生涉及「毒品快餐車」的交通意外。今日（12日）晚上9時許，西九龍總區衝鋒隊在登打士街近東安街設置路障，其間發現一輛白色混能車行車不穩，於是上前截查。警員要求對方停車，惟涉事混能車未有按指示停下，並沿登打士街轉入新填地街方向逃去。



警員於是尾隨，當駛至新填地街及亞皆老街交界時，涉事混能車與另一輛沿亞皆老街西行的輛SUV私家車相撞，涉事混能車其後剷上新填地街437號行人路，撞向一個棚架，24歲馮姓男司機被警員制服。警員在車上檢獲懷疑冰毒及可卡因，價值和重量有待點算。馮男涉嫌「狂亂駕駛」及「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查，案件交由旺角警區重案組第二隊跟進。



馮男報稱頸部受傷，捱撞SUV私家車的47歲非華裔男司機頸腳受傷，清醒被送往廣華醫院治理。被捕男子黑布蒙頭，雙手反鎖，被抬上救護車。



網上影片及圖片可見，涉事白色混能車剷上行人路，撞向竹棚位置；另一輛SUV私家車則被撞至車頭損毀，停在馬路中央。現場圖片可見，地面遺下多包白色粉末，四散一地，懷疑為毒品。

據了解，捱撞SUV私家車的47歲男司機來自巴基斯坦，持有本港身份證。

被捕男子黑布蒙頭，雙手反鎖，被抬上救護車。（李家傑攝）

涉事白色混能車懷疑拒絕停下直衝警方路障，撞及另一輛SUV私家車後，再撞向一個棚架始停下。（李家傑攝)