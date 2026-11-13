國泰菲男機上激動　職員偕港婦乘客合力制服　警持盾拘捕｜有片

Threads前日（11日）流傳兩段影片，顯示有一名外籍男子在飛機上和一名空中服務員糾纏，隨後被其他職員及一名便衣女乘客制服，隨後安排他坐下，空姐取出加長安全帶懷疑固定對方，防止他再度搗亂，片中多次傳出有人要求「relax」，相信是該名外籍男子詢問「I'm asking why」。另一段影片顯示數名警員持盾押走該名男子。



空中服務員和該名男子一度糾纏。（Threads@jiatian8888影片截圖）

目擊者：該名男子重複大喊想要下飛機

目擊者表示，該名男子「突然發瘋，需要民眾跟空服員冒險制服，飛機落地的時候，才有警察上來上銬帶走」。

另一名目擊者表示，該名男子「衝了過來，情緒非常激動地推開空服人員、直奔艙門！他一路對著空服和我們雙手合十狂拜託，手裡一下亮出手機裡女兒的照片，一下又掏出裝滿現金的信封，一直重複大喊想要下飛機」，表現「焦急又失控」，「當下氣氛真的繃到最高點」，「最後還好飛機順利降落，一停妥警察就立刻上來把人帶走，只能說真的沒想到會近距離目擊這種震撼場面」。

空姐取出安全帶懷疑固定對方。（Threads@jiatian8888影片截圖）

女網民認出母親幫手制服

事件引來許多網民留言和轉載，其中一名女網民聲稱，片中該名協助空中服務員的便衣女子是該網民的母親，退休前在醫院工作，「要幫病人過床」，所以孔武有力，當時「得兩個空姐一空少，疑似佢哋3個人唔夠力，我阿媽就去箍佢頸幫手制服佢，唔知佢係咪仲以為自己係戰神，完全天不怕地不怕」。其他網民笑言「伯友好勁夠膽上前幫手，respect」、「Proud of 伯母」、「一定好聽阿媽話」。

該名男子被帶走。（Threads@bellalin0516影片截圖）

警方以涉嫌違反《航空保安條例》拘捕片中男子

警方回覆《香港01》查詢時表示，事發前日（11日）下午2時23分，警方接報指一名28歲外籍男子在飛機上情緒激動，警員以涉嫌違反《航空保安條例》將他拘捕。

據了解，涉事航班是CX423，由台灣高雄飛返香港，被捕男子來自菲律賓，持菲律賓護照。