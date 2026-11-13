海關粉嶺華明邨偵破兩宗私煙案　檢獲$110萬貨　5人被捕

海關表示，昨日（12日）在粉嶺華明邨成功偵破兩宗私煙案件，共檢獲約25萬支懷疑私煙，估計市值約110萬元，應課稅值約82萬元，總共拘捕5人。



海關共檢獲約25萬支懷疑私煙，估計市值約110萬元，應課稅值約82萬元。（海關提供）

行動當日，關員根據情報分析，在粉嶺華明邨發現兩名男子正從一輛私家車搬運懷疑私煙到另一輛貨車，人員隨即上前截停兩名涉案男子。經搜查後，海關在兩輛涉案車輛上共檢獲約11萬支懷疑私煙，隨即將該兩名男子拘捕。

調查期間，海關人員在附近再截停另一輛私家車，並在車上檢獲約14萬支懷疑私煙，隨即亦將車上3名男子拘捕。

海關共檢獲約25萬支懷疑私煙，估計市值約110萬元，應課稅值約82萬元。（海關提供）

海關相信，不法分子企圖利用公共屋邨作為私煙集散點，將私煙重新整理後再分銷供應予各區。案件仍在調查中，海關會繼續追查這批私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。而上述兩宗案件中，共有5名被捕男子，年齡介乎30至55歲，現已被落案起訴。

海關重申，會繼續從不同層面全方位打擊私煙活動，堵截不同方式及渠道。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關共檢獲約25萬支懷疑私煙，估計市值約110萬元，應課稅值約82萬元。（海關提供）

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。