BIGBANG啟德演唱會｜30人通宵排隊等買周邊商品　女粉絲：無預算

韓國天團BIGBANG今日（13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會，場內官方周邊商品攤位設於東營，營業時間為上午11時至開演前30分鐘，吸引大量粉絲通宵排隊等候購買。Threads凌晨流傳多人在場排隊，網民留言「最早個批係（凌晨）12點」、「可以放棄唔出去排了」、「大癲，祝大家買到心頭好、唔好冷親」。



《香港01》今日（13日）凌晨3時許抵達了解，大約30人正在通宵排隊，秩序良好，天文台當時錄得24.3度，氣溫宜人。



Threads凌晨流傳多人在場排隊，網民留言「最早個批係（凌晨）12點」、「可以放棄唔出去排了」、「大癲，祝大家買到心頭好、唔好冷親」。（Threads@clseyna圖片）

大約30人正在通宵排隊，秩序良好。（李家傑攝）

女粉絲：無預算、鍾意就買

排頭位的阿米和朋友Collie特意請假，觀賞全部4場演唱會，她們和Collie兩名成年女兒一起通宵排隊，今日（13日）凌晨0時許已經開始守候，希望可以買到香港官方限量周邊商品，阿米直言「無預算」、「鍾意就買」。

排頭位的阿米（左）和朋友Collie（右）今日（13日）凌晨0時許已經開始守候，希望可以買到香港官方限量周邊商品，Collie自製應援卡，將BIGBANG啟德演唱會的字眼配上中環夜景，以充滿香港特色的設計，表達對偶像的支持與期待。（李家傑攝）

Collie更表示「真係好鍾意（BIGBANG）」，所以希望「擁有香港限量周邊商品」。她更自製應援卡，將BIGBANG啟德演唱會的字眼配上中環夜景，以充滿香港特色的設計，表達對偶像的支持與期待。

韓國天團BIGBANG今日起在啟德主場館舉行4場演唱會。（啟德體育園提供）