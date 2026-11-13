柴灣興華邨血案｜31歲男疑屢被罵失業擸雙刀追斬　母頭頸傷入ICU

柴灣興華（一）邨卓華樓發生倫常血案，31歲兒子擸雙刀狂斬母親。據了解，黃男與父母及兄長同住上址超過20年，他失業接近一年，期間多次被母親指責失業以及缺乏謀生能力，造成精神受壓。昨日（13日）傍晚，母親要求黃男協助買煙，但黃男拒絕，於是母親開始斥責。



爭執期間，黃男情緒失控，最終從廚房取出兩把菜刀狂斬母親，黃母退入臥室後，仍被黃男追斬，直至發現母親大量流血後，他才停止攻擊並報警。黃母左右後腦、面部、頸部、前臂及後背均有刀傷，送院後留醫深切治療部。據知，涉事家庭過往並無家庭糾紛或家庭暴力紀錄。



盧婦頭、頸、面、背及手部有刀傷，清醒被送往東區醫院接受治理。（資料圖片）

案發於昨日（12日）傍晚6時許，警方接獲一名31歲黃姓男子報案，表示自己在興華（一）邨卓華樓住所用刀襲擊63歲盧姓母親。警員接報到場，在上址檢獲兩把分別長約25厘米及27厘米的菜刀。盧婦頭、頸、面、背及手部有刀傷，清醒被送往東區醫院接受治理。

警方經初步調查，相信涉案母子在上址曾因瑣事爭執，其後黃男用刀襲擊母親，涉嫌「傷人」被捕，現正被扣留調查。案件交由東區警區重案組跟進。

興華（一）邨卓華樓發生血案。（Google map截圖）

根據第212章 《侵害人身罪條例》第17條「意圖造成身體嚴重傷害而傷人或打人」，任何人意圖使任何人受殘害、外貌毀損、成為傷殘或身體受其他形式的嚴重傷害，或意圖抗拒或防止任何人受到合法拘捕或扣留而以任何方式非法及惡意傷害任何人或導致任何人身體受嚴重傷害，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處終身監禁。

至於第212章 《侵害人身罪條例》第19條，意圖或魯莽地非法傷人或對他人身體加以嚴重傷害，最高刑罰可處監禁3年。

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